في فرنسا... الواقي الذكري مجاناً للشباب!

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Pour tous les jeunes de 18 à 25 ans, en 2023, le préservatif sera gratuit en pharmacie. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 8, 2022

في محاولة للحد من انتشار الأمراض المنقولة جنسياً (STIs)، سيتمكن الشباب في فرنسا من الحصول على الواقي الذكري مجانًا ابتداء من كانون الثاني.وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن هذه الخطوة الصحية الجديدة يوم الخميس في حدث خاص بصحة الشباب.وقال ماكرون إن الشباب سيتمكنون من الحصول على الواقي الذكري من الصيدليات، ووصف الخطوة بأنها "ثورة صغيرة في مجال الوقاية".وفي عامي 2020 و2021، شهدت فرنسا زيادة وطنية بنسبة 30 في المئة في معدلات الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي.ويأتي الإجراء الجديد إلى جانب مبادرات صحية أخرى تستهدف انتشار الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي وتحسين الوصول إلى وسائل منع الحمل.وفي عام 2018، بدأت الحكومة الفرنسية في سداد تكاليف الواقي الذكري للأفراد، إذا تم شراؤها في صيدلية بوصفة طبية من طبيب أو قابلة.وفي وقت سابق من هذا العام، أتاحت الحكومة وسائل منع الحمل مجانًا لجميع النساء حتى سن 26 عامًا، وهي خطوة أثرت على ثلاثة ملايين امرأة. وكانت وسائل منع الحمل في السابق مجانية للنساء والفتيات في سن 18 عامًا أو أقل.وأضاف ماكرون في تغريدة أن هذا الإعلان يأتي إضافة الى إجراءات صحية أخرى. وهي تشمل وسائل منع الحمل الطارئة المجانية لجميع النساء في الصيدليات، وفحوصات مجانية للأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي بدون وصفة طبية، باستثناء فيروس نقص المناعة البشرية، لمن تقل أعمارهم عن 26 عامًا.