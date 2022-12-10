في مباراة الأرجنتين وهولندا... وفاة صحافي أميركي عن عمر 48 عاما

توفي الصحافي الرياضي الأميركي الشهير غرانت وال عن عمر 48 عاما وذلك أثناء تغطيته لمباراة الدور ربع النهائي من مونديال 2022 الجمعة في لوسيل بين الأرجنتين وهولندا.

وقال متحدث باسم اللجنة العليا للمشاريع والإرث المنظمة لمونديال قطر إن غرانت وال "شعر بالعياء في منصة الصحافيين داخل ملعب لوسيل، وتلقى على الفور العلاج الطبي الطارئ الذي استمر خلال نقله بعربة إسعاف الى مستشفى حمد العام" في الدوحة.

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وأرسل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جاني إنفانتينو "خالص تعازي" الهيئة الكروية العليا و"مجتمع كرة القدم" إلى زوجته وعائلته وأصدقائه في بيان منفصل السبت.

إلى جانب تأليفه كتاباً عن نجم كرة القدم الإنكليزي السابق ديفيد بيكهام، قام وال بتغطية ثمانية نسخ متتالية من كأس العالم للرجال، وعمل في مجلة "سبورتس إيلوسترايتد" الشهيرة من 1996 حتى 2020، قبل الانضمام لشبكة "سي بي أس" عام 2021.

ووفقاً للراديو الأميركي "أن بي آر"، انهار وال في منصة الإعلاميين في الدقائق الأخيرة من المباراة التي حسمتها الأرجنتين الجمعة بركلات الترجيح.

ووفق صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، يبدو أنه أصيب بنوبة قلبية.