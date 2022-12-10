"خطأ قاتل للبرازيل"... الصحافة البرازيلية تنعى "نهاية الحلم"

نعت مواقع وسائل الإعلام الرئيسية البرازيل على صفحاتها الأولى الجمعة، وذلك بعد إقصاء منتخب بلادها الـ"سيليساو" بركلات الترجيح ضدّ كرواتيا من ربع نهائي مونديال قطر 2022 لكرة القدم.

وتحسّر موقع "غلوبو إي سبورتي" على "نهاية حلم السداسية"، في إشارة إلى اللقب السادس الذي تسعى له البرازيل منذ 20 عاماً.

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ويُذكر أن البرازيل تذوقت طعم الخسارة سابقا في ربع النهائي أمام فرنسا 0-1 عام 2006، وهولندا 1-2 عام 2010، وبلجيكا 1-2 عام 2018.

وفي العام 2014، تعرض منتخب "السامبا" الذي كان يستضيف البطولة، لخسارة مذلّة 7-1 أمام ألمانيا في نصف النهائي، بعد فوزه على كولومبيا في دور الثمانية.

من جهته، كتب باولو فينيسيوس كويلو، أحد كتاب الأعمدة الشهيرين في الصحافة الرياضية البرازيلية عبر "غلوبو إي سبورتي": "خطأ قاتل للبرازيل: كيف تلقينا هدفاً من هجمة مرتدة، فيما كنا منتصرين قبل خمس دقائق من نهاية التمديد؟".

في المقابل، وضع موقع "يو أو أل" للمعلومات صورة نيمار على صفحته الأولى وهو غارق بدموعه وعنونت "البرازيل تبكي".

ووجه غالبية المعلقين الرياضيين انتقادات للمدرب تيتي المتواجد في منصبه منذ العام 2016، وسبق أن أعلن أنه سيترك منصبه قبل أشهر من المونديال.