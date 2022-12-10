بعد معادلة رقمه وخروج البرازيل... بيليه يوجه رسالة مؤثرة لنيمار "إرثك لم ينته بعد"

وجّه أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه رسالة تهنئة ومواساة إلى مواطنه نيمار عقب معادلته لرقمه القياسي في عدد الأهداف الدولية وخروج "راقصي السامبا" أمام كرواتيا بركلات الترجيح في ربع النهائي من مونديال قطر لكرة القدم.

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وانتشرت صور بكاء نجم باريس سان جرمان الفرنسي نيمار بعد الخروج القاسي للمنتخب البرازيلي وتحطم حلمه بنجمة سادسة في كأس العالم.

ورغم تسجيل نيمار هدفه الـ 77 والتقدم لمنتخب بلاده أمام كرواتيا، ليعادل رقم الأسطورة بيليه كأفضل هداف في تاريخ البرازيل، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لمنع الخسارة وتفويت الفرصة الأخيرة لاغناء سجله بكأس العالم.

وكان نيمار، 30 عاماً، ألمح إلى إمكانية اعتزاله اللعب دولياً عقب خسارته أمام رفاق الكرواتي لوكا مودريتش.

ونشر بيليه الذي يتعافى من وعكة صحية، رسالة تهنئة ودعم طويلة لـ "ني" بعد خيبة أمل "سيليساو" على استاد المدينة التعليمية الجمعة.

وجاء في الرسالة "لقد رأيتك تنمو، وشجعتك كل يوم، وأخيراً يمكنني أن أهنئك على معادلة عدد أهدافي مع المنتخب البرازيلي".

وتابع بيليه "كلانا يعرف أنه أكثر من مجرد رقم. الهام رفاقنا في اللعبة، الهام أجيال المستقبل وقبل كل شيء أولئك الذين يحبون رياضتنا".

وأردف "لسوء الحظ، اليوم ليس أسعد يوم بالنسبة لنا، لكنك ستكون دائماً مصدر إلهام يطمح إليه الكثيرون. لقد تعلمت مع مرور الوقت، كلما زاد إرثنا. حققت رقمي القياسي منذ ما يقرب من 50 عاماً ولم يقترب منه أحد حتى الآن".

وختم قائلاً "أكثر من ذلك، أتمنى أن يؤثر إنجازك على ملايين الأشخاص الذين يتابعونك لتحدي ما يبدو مستحيلاً. إرثك لم ينته بعد. استمر في إلهامنا جميعاً، سأستمر في الشعور بالسعادة مع كل هدف تسجله تماماً مثلما فعلت في كل مباراة رأيتك فيها على أرض الملعب".

ويُذكر أن بيليه نُقل إلى المستشفى بسبب ما وصفه الأطباء بـ "إعادة تقييم" للعلاج الكيميائي الذي يخضع له منذ أن خضع لعملية جراحية في أيلول 2021 لإزالة ورم في القولون.