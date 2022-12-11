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11 كانون الأول 2022 - 08:43
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اعتقال تلميذة عمرها 12 عاماً في فلوريدا... لن تصدّقوا ماذا أحضرت معها الى المدرسة!

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اعتقال تلميذة عمرها 12 عاماً في فلوريدا... لن تصدّقوا ماذا أحضرت معها الى المدرسة!
Lebanon News
ألقي القبض على تلميذة في المرحلة الإعدادية في فلوريدا يوم الجمعة بعد أن أحضرت مسدسًا محشوًا إلى المدرسة.

وبحسب FOX 35، فقد استجاب عناصر الشرطة لبلاغ يفيد بأن طالبة أحضرت سلاحاً نارياً يوم الجمعة في مدرسة Greenwood Lakes Middle School في مقاطعة سيمينول بولاية فلوريدا.

وقال عناصر الشرطة إنهم شاهدوا مدير المدرسة وهو يفتش حقيبة ظهر الطالبة التي تبلغ من العمر 12 عامًا.
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وفي وقت لاحق، اعتقل عناصر الشرطة الفتاة البالغة من العمر 12 عامًا بتهمة حيازة سلاح ناري بشكل غير قانوني في عمر أقل من 18 عامًا.

وقالت المدرسة في بيان إنها تعمل مع سلطات إنفاذ القانون في مثل هذه الحوادث.

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