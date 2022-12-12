في الإمارات... إعلان لوظيفة "محضّر ساندويشات" يثير غضبًا

أعلنت النيابة الاتحادية لمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية في الإمارات السبت مباشرتها "التحقيق مع مسؤولي إحدى شركات القطاع الخاص لنشرها إعلانًا عن وظائف غير مهارية لمواطني الدولة بالمخالفة لضوابط توطين الوظائف"، معتبرة أن في الإعلان "دعاية مثيرة من شأنها تأليب الرأي العام".

الإعلان

وأثار الإعلان الّذي يدعو الإماراتيين إلى التقدم لوظيفة "محضّر ساندويشات" غضبًا واعتبره البعض محاولة مهينة لتوفير فرص عمل.

ولم تحدد النيابة العامة اسم الشركة أو مديرها، غير أن بيانها جاء بعدما ظهر إعلان لمجموعة كمال جمجوم لوظيفة "محضّر ساندويشات" في أحد فروع "صب واي" Subway. وجاء في الإعلان أن الخطوة تأتي "دعمًا لجهود الدولة في توطين الوظائف".

ويأتي الإعلان الذي أُزيل في وقت لاحق، قبل أسابيع من انتهاء مهلة ممنوحة للشركات الخاصة في الإمارات والتي توظف أكثر من 50 شخصًا لضمان أن يكون ما لا يقلّ عن 2 في المئة من موظفيها من مواطني الإمارات العربية المتحدة، تحت طائلة الغرامات.

واعتذرت مجموعة كمال جمجوم عن الإعلان، موضحةً أن "خطأ في الترجمة" أدّى إلى صياغة خاطئة.

ووفقًا لمنظمة العمل الدولية، فإن أكثر من 90 في المئة من القوى العاملة في القطاع الخاص في الإمارات تتألف من أجانب.

وتشير المنظمة الدولية إلى أن المواطنين الإماراتيين يعملون بشكل أساسي في وظائف مستقرة وذات رواتب جيدة نسبيًا في القطاع العام الواسع في البلاد.