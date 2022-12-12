في العام 2022... تايلاند تتعافى من كوفيد-19 وتتجاوز عتبة 10 ملايين سائح

تجاوزت تايلاند السبت عتبة عشرة ملايين سائح منذ بداية العام، في مؤشر إلى تعافي القطاع السياحي تدريجيًا بعد جائحة كوفيد-19.

واستقبل راقصون تقليديون وعازفو طبول في مطار بانكوك الركاب على متن رحلة تابعة للخطوط الجوية السعودية لدى تسجيل تجاوز عتبة عشرة ملايين سائح منذ بداية العام 2022.

الإعلان

وقام ممثلو هيئة السياحة بتسليم أزهار وقسائم شرائية وتذاكر لدخول حديقة مائية لزوجين سعوديين هما هيثم المدلج ونجود الخويطر.

وحيّا رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان-أو-تشا صلابة رواد الأعمال في قطاع السياحة والضيافة في البلاد.

وستكون تايلاند قد استقبلت بحلول نهاية العام أكثر من عشرة ملايين زائر، وهي قفزة كبيرة مقارنة بـ427 ألف سائح استقبلتهم في العام 2021 في ذروة تدابير مكافحة تفشي كوفيد-19.

وكان قد زار أكثر من 40 مليون شخص المملكة في العام 2019. ويتسبب التراجع في السياحة في خسارة للاقتصاد التايلاندي المتعثر الذي يسجل معدل نمو أقل من معدل نمو الدول المجاورة في جنوب شرق آسيا.

وتتوقع السلطات التايلاندية تسجيل دخول 23 مليون زائر في العام 2023، ما قد يجلب للبلاد أكثر من 32 مليار يورو، وفق أرقام المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.