بعد إضرابه عن الطعام... إدخال صحافي سنغالي مسجون إلى المستشفى

أعلن محام ومسؤول نقابي السبت أن صحافي سنغالي معارض للرئيس ماكي سال أُدخل المستشفى في اليوم التاسع من إضرابه عن الطعام احتجاجا على معاملته في السجن.

والصحافي بابي ألي نيانغ يدير موقع "دكار ماتان" Dakar Matin الإخباري، ومسجون منذ أكثر من شهر بعدما تمّ توقيفه في 6 تشرين الثاني. وبالتالي، فهو متهم بنشر رسائل سرية حول الترتيبات الأمنية المحيطة باستجواب السياسي المعارض البارز عثمان سونكو الشهر الماضي بشأن اتهامات له بالاغتصاب.

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وقال ابراهيم ليسا فايي، المسؤول في اتحاد النقابات الصحافية في السنغال، "تراجعت حالة بابي ألي نيانغ الصحية بشكل خطير... ونُقل إلى عيادة ليتم إدخاله إلى المستشفى".

وكان نيانغ قد اتهم السلطات بخطفه وتعذيبه نفسيًا و"سجنه اعتباطيًا وبطريقة جائرة" في سجن قريب من العاصمة دكار.

وأثار اعتقاله انتقادات شديدة من الصحافة ومنظمات المجتمع المدني، وتظاهر المئات في دكار الشهر الماضي للمطالبة بالإفراج عنه.

وبحسب منظمة "مراسلون بلا حدود"، فقد احتلّت السنغال المرتبة 73 من أصل 180 في تصنيف حرية الصحافة 2022، بتراجع 24 مرتبة عن العام الفائت.