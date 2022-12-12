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12 كانون الأول 2022 - 10:43
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بعد إضرابه عن الطعام... إدخال صحافي سنغالي مسجون إلى المستشفى

صحافي سنغالي معارض للرئيس ماكي سال أُدخل المستشفى بعد إضرابه عن الطعام. Lebanon, news ,lbci ,أخبار بابي ألي نيانغ., السجن, معاملة, احتجاج, إضراب عن الطعام, المستشفى, الرئيس ماكي سال, معارض, سنغالي,صحافي,صحافي سنغالي معارض للرئيس ماكي سال أُدخل المستشفى بعد إضرابه عن الطعام.
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بعد إضرابه عن الطعام... إدخال صحافي سنغالي مسجون إلى المستشفى
Lebanon News

أعلن محام ومسؤول نقابي السبت أن صحافي سنغالي معارض للرئيس ماكي سال أُدخل المستشفى في اليوم التاسع من إضرابه عن الطعام احتجاجا على معاملته في السجن.

 
والصحافي بابي ألي نيانغ يدير موقع "دكار ماتان" Dakar Matin الإخباري، ومسجون منذ أكثر من شهر بعدما تمّ توقيفه في 6 تشرين الثاني. وبالتالي، فهو متهم بنشر رسائل سرية حول الترتيبات الأمنية المحيطة باستجواب السياسي المعارض البارز عثمان سونكو الشهر الماضي بشأن اتهامات له بالاغتصاب.
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وقال ابراهيم ليسا فايي، المسؤول في اتحاد النقابات الصحافية في السنغال، "تراجعت حالة بابي ألي نيانغ الصحية بشكل خطير... ونُقل إلى عيادة ليتم إدخاله إلى المستشفى".
 
وكان نيانغ قد اتهم السلطات بخطفه وتعذيبه نفسيًا و"سجنه اعتباطيًا وبطريقة جائرة" في سجن قريب من العاصمة دكار.
 
وأثار اعتقاله انتقادات شديدة من الصحافة ومنظمات المجتمع المدني، وتظاهر المئات في دكار الشهر الماضي للمطالبة بالإفراج عنه.
 
وبحسب منظمة "مراسلون بلا حدود"، فقد احتلّت السنغال المرتبة 73 من أصل 180 في تصنيف حرية الصحافة 2022، بتراجع 24 مرتبة عن العام الفائت.
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