كلّما شجّع فريقاً خسر في المونديال... "المشجّع المنحوس" يكشف موقفه من لقاء المغرب وفرنسا! (فيديو)

كلّما شجّع فريقاً خسر في المونديال... "المشجّع المنحوس" يكشف موقفه من لقاء المغرب وفرنسا!

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LBCI News Lebanon

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي موقفاً طريفاً للمشجّع العمّاني محمد الحجري الذي اكتسب شهرةً واسعةً خلال مونديال قطر 2022 وعُرف بـ"مجومبا" كما لُقّب بـ"المشجّع المنحوس".

وفي التّفاصيل، فلاحظ متابعو "مجومبا"، أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان، أنّه كلّما شجّع منتخباً يكون الخاسر.

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وعلى سبيل المثال، فظهر "مجومبا" وهو يرتدي قميص منتخب قطر في المباراة الافتتاحية لمونديال قطر، فكانت المفاجأة بخسارته على أرضه أمام الإكوادور.

وبالإضافة إلى ذلك، توشح المشجع العماني بعلم الأرجنتين في مباراتها ضد السعودية في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة، فتعرّض فريق النجم ليونيل ميسي لهزيمة تاريخية على يد الأخضر بنتيجة 2-1. وفي مباراة هولندا والأرجنتين في الدور ربع النهائي، ارتدى "مجومبا" القميص الهولندي، ففازت الأرجنتين وودع منتخب "الطواحين" البطولة.

وعن مباراة المغرب وفرنسا المرتقبة في نصف النهائي، ظهر "مجومبا" في فيديو محاطاً بعدد من المشجعين المغاربة وهم يطالبونه بارتداء الزي الفرنسي. ولم يحدد "مجومبا" بعد الزي الذي سيرتديه خلال المباراة، ولكن على الأرجح سيرتدي الزي الفرنسي.