الهرّ "دايف" يأسر قلبي لاعبي "الأسود الثلاثة"... ويستعدّ للسفر إلى بريطانيا!

قرر نجما كرة القدم كايل والكر وجون ستونز تبني هرّاً ضالًا وإرساله إلى بريطانيا.

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LBCI News Lebanon

لم يرغب نجما كرة القدم كايل والكر وجون ستونز البريطانيان، لاعبا منتخب إنكلترا أو "الأسود الثلاثة"، في مغادرة قطر خاليا الوفاض، إذ قررا تبني هرّاً ضالًا وإرساله إلى بريطانيا.

وبحسب المعلومات، فسيتعين على الهرّ، الّذي أُطلق عليه اسم "دايف"، أن يقضي أربعة أشهر في الحجر الصحي قبل أن يُسافر للعيش مع اللاعبَين.

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وقال والكر للقناة الإعلامية الرسمية لاتحاد كرة القدم: "لقد وجدنا دايف ذات يوم عند القاعة التدريبية، لذا قررت وستونزي تبنيه".

وأضاف ستونز: "عندما وصلنا إلى قطر في اليوم الأول... وجدنا دايف في الخارج. وكان يجلس كل ليلة بانتظار طعامه".

وبدورها، فقد أكدت جمعية رعاية الحيوان القطرية، تبني الهر في منشور على فيسبوك الاثنين، جاء فيه: "نعم، إن الأمر أصبح رسمياً. الهرّ دايف يستعدّ للذهاب إلى المنزل".

ويُذكر أن إنكلترا تعثرت في مواجهة فرنسا يوم السبت، التي حققت "فوزًا جريئًا" بنتيجة 2-1 في الدور الربع النهائي من كأس العالم قطر 2022.