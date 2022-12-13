في بريطانيا... موجة البرد تودي بحياة 3 أطفال سقطوا في بحيرة متجمدة

في ظل موجة البرد القارس، قتل ثلاثة أطفال بعد سقوطهم في بحيرة متجلدة في وسط بريطانيا، أثارت اضطرابا في المواصلات وخصوصا في محيط لندن.

وانتشلت فرق الإسعاف الأطفال الثلاثة البالغين من العمر 8 و10 و11 عاماً، وذلك بعد ظهر الأحد من بحيرة في سوليهال قرب بيرمنغهام.

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وقالت شرطة وست ميدلاندز إن طفلا رابعا عمره 6 أعوام تم انتشاله في الوقت نفسه معهم ما زال "في وضع حرج في المستشفى".

وتتواصل عمليات البحث للتثبت من عدم وجود ضحايا آخرين بعدما أفادت شهادات أن ستّة أشخاص ربما سقطوا في المياه.

وتشهد المملكة المتحدة موجة صقيع منذ أيام عدة مع انخفاض الحرارة إلى دون عشر درجات مئوية في بعض المناطق وتساقط ثلوج وتشكل جليد لا سيما في شمال البلاد وجنوبها. إلا أن هيئة الأرصاد الجوية أوضحت أن درجات الحرارة هذه "ليست غير اعتيادية في هذه الفترة من السنة".

وأعلنت الأرصاد الجوية أن ليل الأحد الإثنين كان "أبرد ليلة منذ مطلع العام" مصدرا إنذارا أصفر للتحذير من تساقط ثلوج وتشكل ضباب وحصول جليد في مناطق عدة ولا سيما جنوب شرق البلاد وجنوب غربها فضلا عن شمال اسكتلندا.