بعد تبخر ثروته... اتهام الرئيس السابق لـ"اف تي إكس" للعملات الرقمية "بالاحتيال"

بعد الانهيار المفاجئ لشركته، وجّهت النيابة العامة في نيويورك الثلاثاء تهما جنائية عدة بالاحتيال الواسع النطاق للرئيس التنفيذي السابق لمنصة "اف تي اكس" للعملات الرقمية سام بانكمان-فريد.

وجاء توجيه الاتهام بعدما مثل بانكمان-فريد في محكمة في جزر الباهاماس حيث أشار إلى أنه سيتصدى لطلب واشنطن ترحيله إلى الولايات المتحدة، طالباً إطلاق سراحه بكفالة بانتظار انعقاد جلسة الاستماع إليه.

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وأفادت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، بأن النيابة العامة في باهاماس شددت في قاعة المحكمة في ناساو على وجوب عدم إطلاق سراح المشتبه به بكفالة بانتظار جلسة البت في طلب ترحيله خشية هربه من البلاد.

وتشكّل التهم الجنائية التي وجّهتها النيابة العامة في نيويورك أكبر تهديد لبانكمان-فريد الذي يواجه خطر صدور حكم بالحبس لمدة طويلة نظرا إلى أن القضية تنطوي على مليارات الدولارات.

وجاء في اللائحة الاتهامية للنيابة العامة الأميركية أن بانكمان-فريد ضالع في عمليات تبييض أموال وخرق قوانين تمويل الحملات ومارس الاحتيال الإلكتروني منذ أن أسس شركته في العام 2019.

ومنذ شهر لا يكفّ بانكمان-فريد عن المشاركة في لقاءات إعلامية من جزر الباهاماس، على الرّغم من خطر تعرّضه للمحاكمة بتهمة الاحتيال المالي بعدما أفلست بين ليلة وضحاها شركته التي كانت قيمتها في مطلع العام 32 مليار دولار.

وبحسب وسائل إعلام أميركية فإنّ ثروة بانكمان-فريد التي كانت تبلغ نحو 16 مليار دولار تبخّرت خلال أيام قليلة.