في كوريا الجنوبية... المواطنون سيصبحون أصغر سناً!

أقرّت كوريا الجنوبية قانوناً جديداً لإلغاء أسلوبها التقليدي في عدّ الأعمار واعتماد المعيار الدولي.

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LBCI News Lebanon

أقرّت كوريا الجنوبية الخميس قانوناً جديداً لإلغاء أسلوبها التقليدي في عدّ الأعمار واعتماد المعيار الدولي، وهو تحول سيجعل مواطنيها أصغر بعام أو عامين في الوثائق الرسمية.

وفي الوقت الحالي، يبلغ الأطفال في كوريا الجنوبية من العمر عامًا واحدًا في يوم ولادتهم، ثم يُضاف سنة واحدة في أول كانون الأول من كلّ عام.

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كما يوجد أيضًا في البلاد نظام منفصل لأغراض التجنيد الإجباري أو حساب السن القانوني لشرب الكحول والسجائر، حيث يتم حساب عمر الشخص من الصفر عند الولادة ويتم إضافة سنة في 1 كانون الأول.

ومنذ أوائل الستينيات، استخدمت كوريا الجنوبية أيضًا الوثائق الطبية والقانونية المعيار الدولي لحساب العمر من الصفر عند الولادة وإضافة سنة في كل عيد ميلاد.

وستختفي مجموعة الأنظمة المربكة، ابتداءً من السنة المقبلة على الأقل في الوثائق الرسمية، عندما تدخل القوانين الجديدة التي تنص على استخدام الطريقة الدولية لحساب الأعمار حيز التنفيذ في حزيران 2023.