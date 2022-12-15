بايدن يشيد بأداء المنتخب المغربي في مونديال قطر 2022

شاهد الرئيس الأميركي جو بايدن مباراة المغرب وفرنسا ضمن كأس العالم قطر 2022 الأربعاء، حيث أشاد بالأداء "الرائع" لمنتخب "أسود الأطلس" خلال البطولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب بايدن على تويتر بعد مباراة نصف النهائي التي انتهت بفوز فرنسا لهدفين مقابل صفر "لقد كان شرفًا عظيمًا أن أشاهد المباراة إلى جانب رئيس الوزراء المغربي أخنوش. بغضّ النظر عن الفريق الذي تشجّعه، فإنّ ما حقّقه هذا الفريق رائع".

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وأرفق تغريدته بصورة تظهره جالساً على كرسي ويحيط به قادة آخرون وأمامهم شاشة تبثّ المباراة عندما كانت النتيجة 1-0 لصالح الفرنسيين.

وحرص الرئيس الأميركي على تناول المباراة في خطابه خلال قمته مع قادة أفارقة في واشنطن، أمام جمهور متعاطف إلى حدّ كبير مع أول فريق إفريقي يصل إلى هذه المرحلة من كأس العالم.

وقال جو بايدن أمام حوالي 50 رئيس دولة وحكومة من بينهم رئيس ليبيريا جورج وياه نجم كرة القدم السابق الذي يلعب ابنه تيم مع المنتخب الأميركي، "أعلم أنكم تقولون لأنفسكم أوجز يا بايدن، هناك مباراة نصف نهائي بعد قليل، أدرك ذلك".