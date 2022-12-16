طالب ياباني يُثير الإعجاب... ألقى قصيدةً لنزار قباني باللغة العربية خلال مسابقة في طوكيو (فيديو)

طالب ياباني يُثير الإعجاب بعدما ألقى قصيدةً لنزار قباني باللغة العربية خلال مسابقة في طوكيو

Lebanon, news ,lbci ,أخبار نزار قباني, اللغة العربية, مسابقة, قصيدة,طوكيو,طالب ياباني يُثير الإعجاب بعدما ألقى قصيدةً لنزار قباني باللغة العربية خلال مسابقة في طوكيو

LBCI News Lebanon

أثار طالب ياباني الإعجاب بعدما ألقى قصيدة "أشهد أنّ لا امرأة إلّا أنتِ" للشاعر السوري نزار قباني، خلال مشاركته في مسابقة القراءة باللغة العربية بالعاصمة طوكيو.

وانتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي بشكلٍ كبير، مقطع فيديو للطالب الياباني وهو يُلقي القصيدة الشهيرة التي أُصدرت في ثمانينيات القرن الماضي، وغناها النجم العراقي كاظم الساهر ضمن ألبوم أصدره بعنوان "أنا وليلى" عام 1998.

الإعلان

وقد أشاد رواد مواقع التواصل الإجتماعي بأداء الطالب الياباني وهو يتحدّث باللغة العربية، مشيرين إلى أنّ جهود الطالب لتعلّم اللغة العربية خلال عام دراسي تعدّ إنجازًا.

وقال أحد المغرّدين:" بعد سنة واحدة، ومن دون الاختلاط بالعرب، جهد ممتاز يُشكر عليه". وأضاف آخر: "في أقل من عام ويقرأ الشعر العربي، أداء رائع جدًّا يستحقّ الإعجاب".