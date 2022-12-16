منوعات
16 كانون الأول 2022 - 10:20
Back

مقابل مبلغ خيالي... بيع نسختين نادرتين من "دون كيشوت" في فرنسا

نظمت دار سوذبيز الأربعاء مزاداً بيع فيه كتابان "فريدان" من قصة دون كيشوت مقابل 504 آلاف يورو. Lebanon, news ,lbci ,أخبار مبلغ خيالي., ميغيل دي سرفانتيس, دون كيشوت, قصة, كتابان, بيع, مزاد,دار سوذبيز,نظمت دار سوذبيز الأربعاء مزاداً بيع فيه كتابان "فريدان" من قصة دون كيشوت مقابل 504 آلاف يورو.
episodes
مقابل مبلغ خيالي... بيع نسختين نادرتين من &quot;دون كيشوت&quot; في فرنسا
Lebanon News

نظمت دار سوذبيز الأربعاء مزاداً بيع فيه كتابان "فريدان" من قصة دون كيشوت لميغيل دي سرفانتيس في مقابل 504 آلاف يورو أو 535 ألف دولار.

 
وكان الكتابان اللذان عرضتهما دار سوذبيز في لندن الشهر الماضي، وهما من ثالث نسخ الكتاب الأول الذي طُبع سنة 1608، ونسخة أولى من الكتاب الثاني الصادر سنة 1615، قد اشتريا قبل حوالى قرن من الزمن من جانب دبلوماسي بوليفي.
الإعلان
 
هذه القصة المصنفة أول رواية معاصرة والمتمحورة حول رجل فقير يختار العيش كفارس مسؤول عن تصحيح أخطاء المجتمع، حققت نجاحا ساحقا منذ طرحها سنة 1605.
 
ووفق المسؤولة عن الكتب والمخطوطات لدى سوذبيز آن هيلبرون، فتكمن "فرادة" النسختين في تغليفهما العائد للقرن الـ18 على يد هاوي جمع إنكليزي، إذ من النادر إيجاد نسخ من دون كيشوت مع تجليد بهذا القدم.
 
وبالتالي، فلم يتم كشف هوية الشخص الذي أقدم على شراء الكتابين.
الإعلان
إقرأ أيضاً