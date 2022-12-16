مقابل مبلغ خيالي... بيع نسختين نادرتين من "دون كيشوت" في فرنسا

نظمت دار سوذبيز الأربعاء مزاداً بيع فيه كتابان "فريدان" من قصة دون كيشوت لميغيل دي سرفانتيس في مقابل 504 آلاف يورو أو 535 ألف دولار.

وكان الكتابان اللذان عرضتهما دار سوذبيز في لندن الشهر الماضي، وهما من ثالث نسخ الكتاب الأول الذي طُبع سنة 1608، ونسخة أولى من الكتاب الثاني الصادر سنة 1615، قد اشتريا قبل حوالى قرن من الزمن من جانب دبلوماسي بوليفي.

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هذه القصة المصنفة أول رواية معاصرة والمتمحورة حول رجل فقير يختار العيش كفارس مسؤول عن تصحيح أخطاء المجتمع، حققت نجاحا ساحقا منذ طرحها سنة 1605.

ووفق المسؤولة عن الكتب والمخطوطات لدى سوذبيز آن هيلبرون، فتكمن "فرادة" النسختين في تغليفهما العائد للقرن الـ18 على يد هاوي جمع إنكليزي، إذ من النادر إيجاد نسخ من دون كيشوت مع تجليد بهذا القدم.

وبالتالي، فلم يتم كشف هوية الشخص الذي أقدم على شراء الكتابين.