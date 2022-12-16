في ألمانيا... انفجار "أكبر حوض أسطواني في العالم" في أحد الفنادق (فيديو)

أعلنت الشرطة وعناصر الإنقاذ في ألمانيا الجمعة انفجار حوض أسماك ضخم يبلغ ارتفاعه نحو 12 متراً في بهو أحد فنادق برلين الفخمة، ما أدى إلى تدفّق أكثر من مليون لتر من المياه مع الأسماك التي كانت تحويها.

ويصف الموقع الالكتروني لـ"أكوا دوم" حوض الأسماك هذا بأنّه "أكبر حوض أسطواني في العالم".

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وبحسب الشرطة وعناصر الإنقاذ، فقد تحطمت جدران الحوض الزجاجية لأسباب لا تزال غير معروفة وتسبب تسرّب المياه بأضرار جسيمة. وأوقع الانفجار جريحين أُصيبا بشظايا ونُقلا إلى المستشفى للمعالجة.

وكان حوض الأسماك الموجود في بهو فندق "راديسون بلو"، يحوي أكثر من مليون لتر من المياه مع حوالى 1500 سمكة استوائية.

وحضر إلى مكان الحادثة بصورة عاجلة نحو مئة عنصر إغاثة. واستخدمت الشرطة الكلاب للبحث عن أشخاص يُحتمل أن يكونوا تحت الأنقاض.

وأكّد ناطق باسم عناصر الإغاثة أنّ الانفجار ليس ناجماً عن تشقق بسيط في حوض الأسماك، بل ما حدث هو "انفجار للحوض".

وأظهرت صور ومقاطع فيديو جرى التداول بها عبر مواقع التواصل ومن المرجّح أن يكون نزلاء الفندق قد التقطوها، حوض الأسماك المتضرر بشكل كبير وشظايا كبيرة من الزجاج متناثرة في المكان في الوقت الذي لا تزال فيه المياه تتسرّب من الحوض.

وأشارت صحيفة "بيلد" إلى أنّ الانفجار ناتج عن اهتراء في أجزاء الحوض، لافتةً إلى أنّ "أكوا دوم" أُعيد فتحه أمام الزوار الصيف الفائت بعد أعمال ترميم وتجديد كلّفت 2.5 مليون يورو.