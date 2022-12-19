بعد انتهاء مونديال 2022... أمير قطر: "أوفينا بوعدنا بتنظيم بطولة استثنائية"

في ختام كأس العام، أكّد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ليل الأحد قيام بلاده بتنظيم كأس عالم "استثنائية" في كرة القدم، معربا عن شكره لكل من ساهم في نجاح هذا الحدث العالمي.

وفي بيان على تويتر، بارك أمير قطر لمنتخب الأرجنتين فوزه بكأس العالم 2022 وللمنتخب الفرنسي وصافة البطولة، كما تقدم بالشكر من المنتخبات المشاركة والجماهير التي شجعتها بحماس والاتحاد الدولي لكرة القدم.

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وجاء في بيان الأمير "ومع الختام نكون أوفينا بوعدنا بتنظيم بطولة استثنائية من بلاد العرب، أتاحت الفرصة لشعوب العالم لتتعرف على ثراء ثقافتنا وأصالة قيمنا".

ويُذكر أن دولة قطر أنفقت أكثر من 200 مليار دولار على الملاعب والبنى التحتية الجديدة قبل استضافة أول كأس عالم تنظمها دولة عربية، كان قد وصفها رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السويسري جاني إنفانتينو بأنها "الأفضل" بين كل النسخ السابقة.