وليد جنبلاط يُهنئ الأرجنتين على فوزها بكأس العالم: "فلتحيا المتة" (صورة)

19 كانون الأول 2022 - 08:05 19/12/2022 08:05:22

نشر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاد تغريدة طريفة هنّأ فيها المنتخب الأرجنتيني بفوزه في كأس العالم قطر 2022.

Lebanon, news ,lbci ,أخبار المتة., فرنسا, الأرجنتين, مونديال, كأس العالم, تويتر, تغريدة, وليد جنبلاط,رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي,نشر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاد تغريدة طريفة هنّأ فيها المنتخب الأرجنتيني بفوزه في كأس العالم قطر 2022.

LBCI News Lebanon

نشر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاد تغريدة طريفة على تويتر، هنّأ فيها المنتخب الأرجنتيني بفوزه على نظيره الفرنسي خلال المباراة الأخيرة من كأس العالم قطر 2022.

وغرّد وليد جنبلاط على تويتر قائلاً: "فلتحيا المتة. المتة أطيب ما هيك مبلا هيك. مبروووووووك للأرجنتين"، مرفقاً المنشور بصورة له يشرب فيها "المتة".

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ويُذكر أن الأرجنتين فازت بلقبها الثالث بعد 1978 و1986، وذلك بعد تعادل المنتخبين بنتيجة 3-3 في الوقتين الأصلي والإضافي قبل أن تحسم المباراة لصالحها بركلات الترجيح 4-2.

ومنذ فوز الأرجنتين، بدأت التعليقات الطريفة والساخرة تغزو مواقع التواصل الاجتماعي، وتعود أسبابها إلى شرب لاعبي الأرجنتين "المتة"، باعتبارها مشروباً شائعاً لدى الطائفة الدرزية.