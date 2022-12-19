عمرها 18 عاما... إنديرا أمبيو تحصد لقب "ملكة جمال فرنسا 2023"

تُوجت إنديرا أمبيو ليل السبت ملكة جمال فرنسا 2023، ضمن حدث سعى القائمون عليه هذا العام إلى تحديث صورته من خلال تعديل معايير المشاركة في المسابقة.

وبعد تسلمها التاج من حاملة اللقب السابقة ديان لاير، قالت أمبيو وهي طالبة اتصالات تبلغ 18 عاماً من منطقة غوادلوب، إنها تعيش "حلم اليقظة".

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ودافعت أمبيو خلال المسابقة عن النساء المصابات بالسرطان، وشجعت منتخب فرنسا في كرة القدم قبيل مباراته الأحد ضدّ الأرجنتين في نهائي مونديال قطر 2022.

وشهدت مسابقة هذا العام تخفيفاً لشروط الأهلية المطلوبة للمتسابقات، بعدما كانت في السابق تفرض بأن يتراوح عمرهنّ بين 18 و24 عاماً وألا يقلّ طول قامتهن عن 1.70 متر وأن يكنّ من دون أطفال.

لكن بحسب الشروط الجديدة، بات يمكن لأي فرنسية تبلغ 18 عاماً وما فوق المشاركة في المسابقة، من دون أي شرط مرتبط بطول القائمة أو الوضع العائلي.

كما بات مسموحاً وجود أوشام ظاهرة على الجسم للمرة الأولى في تاريخ المسابقة العريقة.

كذلك، سُمح بمشاركة النساء المتحولات جنسياً المسجلات كإناث في السجلات المدنية، بحسب رئيسة الهيئة المنظمة لمسابقة ملكة جمال فرنسا أليكسيا لاروش جوبير.