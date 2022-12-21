طفل مصري ينهي حياته شنقًا والسبب... تحدي "تشارلي"

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أنهى طفل مصري حياته شنقاً داخل منزله في مصر في محاولة منه لتنفيذ "تحدي تشارلي" المنتشر على تطبيق "تيك توك".وعثرت أسرة الطفل مصطفى البالغ 12 عاماً على نجلها مشنوقاً داخل غرفة نومه بعد عودتها إلى المنزل. وتم إيداع جثمان الطفل في المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق التي صرحت بالدفن عقب ورود الصفة التشريحية وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.وكشفت والدة الطفل خلال التحقيقات أنها عثرت على مقطع فيديو كان إلى جانب ابنها، عن كيفية استخدام تحدي "تشارلي". واعتبرت الأم أن نجلها كان يحاول تقليد التحدي فأقدم على شنق نفسه بواسطة حبل، وهذا ما أدى الى وفاته.يذكر أن لعبة "تشارلي" بدأت في الانتشار على نطاق واسع منذ عام 2015 وراح ضحيتها العديد من الأطفال والمراهقين من كافة أنحاء العالم. وفي هذا التحدي على الشخص أن يضع قلمي رصاص فوق بعضهما على قطعة ورقة مكتوب عليها "نعم ..لا"، ومن ثم تطلق عليه أحكام كقطع الشرايين أو الانتحار شنقاً أو غيرها وعلى اللاعب تنفيذها بعد التواصل مع روح طفل يدعى "تشارلي" لاستدعائه ثم سؤاله وإجابته تكون بـ"لا" أو "نعم ".وتعتبر لعبة "تشارلي" أو ما تسمى أيضًا بـ"لعبة الشياطين" أشبه بألعاب التواصل الروحاني مثل "ويجا"، التي تعتبر أحد الطقوس المكسيكية التقليدية القديمة.