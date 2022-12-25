في الأرجنتين... العثور على طفل سُرق في عهد الديكتاتورية

أعلنت منظمة حقوق الإنسان "جدات ساحة مايو" أو Grandmothers of the Plaza de Mayo في الأرجنتين للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات، "العثور" على طفل سُرق في عهد الديكتاتورية.

والرجل الّتي تم العثور عليه، البالغ من العمر 44 عاما، هو ولد لزوجين اعتقلا في عام 1977 ثم فقدا.

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وقالت "الجدات" في بيان "نعلن بسرور استعادة شخص آخر لهويته" وأضفن "كما لو أن نهاية هذا العام تريد تحقيق كل آمالنا"، في إشارة إلى فوز الأرجنتين بكأس العالم لكرة القدم.

وفي مؤتمر صحافي قالت زعيمة الجدات إيستيلا دي كارلوتو، الشخصية الرمزية للحركة، إن "الحفيد رقم 131" هو ابن المناضلين الماركسيين السابقين لوسيا نادين وألدو كيفيدو المتحدرين من مندوزا وكانا معتقلين في بوينوس آيرس في تشرين الأول 1977.

وتابعت أن الطفل قد يكون ولد في مدرسة البحرية للميكانيك التي أصبح جناح فيها أحد اشهر مراكز الاحتجاز والتعذيب في عهد الديكتاتورية.

ومن هذا الجناح الذي أصبح متحفًا ومركزا للذاكرة، أعلنت دي كارلوتو العثور على "الحفيد رقم 131" الذي لم يحضر. وقالت إن الأمر يستغرق بعض الوقت ليتمكن الشخص الذي عثر عليه من استيعاب هويته "الحقيقية" قبل أن يظهر علنا.

وأوضحت وهي تعرض صورة الزوجين أن "هذا الرجل وافق على إجراء فحص الحمض النووي وأعلن بنك بيانات الحمض النووي الوطني الأربعاء الخبر السار: إنه ابن لوسيا نادين وألدو كيفيدو".

في عهد الحكم الديكتاتوري العسكري، أي بين عامي 1976 و1983، انتُزع مئات الأطفال وتتراوح التقديرات بين 300 و 500 تقريبًا، الذين ولدوا لأمهات محتجزات اختفين بعد ذلك وسلموا لأسر كانت تريد تبني طفل أو لم تتمكن من الإنجاب، قريبة من السلطة بشكل عام.

وكانت الفكرة هي تنشئة طفل "يفكر بشكل سليم" سياسيا.

وتشير تقديرات منظمات غير حكومية لحقوق الإنسان إلى أن نحو ثلاثين ألف شخص ماتوا أو فُقدوا خلال الحكم الديكتاتوري.