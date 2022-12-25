في المستشفى... عائلة الأسطورة بيليه تمضي ليلة عيد الميلاد إلى جانبه

أعلن أقارب بيليه على مواقع التواصل أنهم أمضوا ليلة عيد الميلاد السبت مع أسطورة كرة القدم البرازيلي الذي يعاني من السرطان ومشاكل في الكليتين والقلب وتدهورت حالته الصحية مؤخرا.

وكان بيليه، 82 عامًا، الذي يعاني من سرطان في القولون، أدخل إلى المستشفى في ساو باولو منذ نهاية تشرين الثاني. وتحدث أطباؤه الأربعاء عن "تقدم" في المرض وعن "قصور في الكليتين والقلب".

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ووصل نجل بيليه، إدينيو الذي تم تعيينه مؤخرًا مدربًا لنادي دوري الدرجة الثانية لكرة القدم لوندرينا ومقره بارانا في الشمال، ليلة عيد الميلاد إلى المركز الطبي حيث انضم إلى شقيقتيه فلافيا وكيلي ناسيمنتو.

وبعد منتصف ليل السبت الأحد في البرازيل، نشرت كيلي ناسيمنتو إحدى بنات بيليه صورة على إنستغرام تظهر فيها مارسيا آوكي الزوجة الحالية للاعب كرة القدم السابق وعدد من أفراد العائلة الآخرين لكن بدون بيليه، في مستشفى ألبرت أينشتاين حيث يعالج.

وكتبت كيلي ناسيمنتو في تعليق على هذه الصورة "الجميع تقريبا. عيد ميلاد مجيد. الامتنان والحب والاتحاد والأسرة جوهر عيد الميلاد. نشكركم جميعًا على كل الحب والنور الذي أرسلتموه لنا".

وفي وقت سابق نشر نجل بيليه صورة له على إنستغرام وهو يمسك بيد نجم كرة القدم مع تعليق "أبي قوتي معك".

كما نشرت كيلي ناسيمنتو على إنستغرام في وقتٍ متأخر الجمعة صورة لبيليه وهي تعانقه على سريره في المستشفى لا يظهر فيها سوى نصف وجهه وهو يخضع لأجهزة التنفس. وكتبت "ليلة أخرى معًا. ما زلنا هنا في الكفاح وفي الإيمان".