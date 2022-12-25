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25 كانون الأول 2022 - 12:56
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في المستشفى... عائلة الأسطورة بيليه تمضي ليلة عيد الميلاد إلى جانبه

أمضى أقارب أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه ليلة عيد الميلاد معه في المستشفى. Lebanon, news ,lbci ,أخبار كيلي ناسيمنتو., إدينيو, البرازيل, المستشفى, عيد الميلاد, القلب, الصحة, القولون, السرطان, مرض, بيليه, البرازيلي, أسطورة كرة القدم,أقارب,أمضى أقارب أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه ليلة عيد الميلاد معه في المستشفى.
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في المستشفى... عائلة الأسطورة بيليه تمضي ليلة عيد الميلاد إلى جانبه
Lebanon News

أعلن أقارب بيليه على مواقع التواصل أنهم أمضوا ليلة عيد الميلاد السبت مع أسطورة كرة القدم البرازيلي الذي يعاني من السرطان ومشاكل في الكليتين والقلب وتدهورت حالته الصحية مؤخرا.

 
وكان بيليه، 82 عامًا، الذي يعاني من سرطان في القولون، أدخل إلى المستشفى في ساو باولو منذ نهاية تشرين الثاني. وتحدث أطباؤه الأربعاء عن "تقدم" في المرض وعن "قصور في الكليتين والقلب".
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ووصل نجل بيليه، إدينيو الذي تم تعيينه مؤخرًا مدربًا لنادي دوري الدرجة الثانية لكرة القدم لوندرينا ومقره بارانا في الشمال، ليلة عيد الميلاد إلى المركز الطبي حيث انضم إلى شقيقتيه فلافيا وكيلي ناسيمنتو.
 
وبعد منتصف ليل السبت الأحد في البرازيل، نشرت كيلي ناسيمنتو إحدى بنات بيليه صورة على إنستغرام تظهر فيها مارسيا آوكي الزوجة الحالية للاعب كرة القدم السابق وعدد من أفراد العائلة الآخرين لكن بدون بيليه، في مستشفى ألبرت أينشتاين حيث يعالج.
 
وكتبت كيلي ناسيمنتو في تعليق على هذه الصورة "الجميع تقريبا. عيد ميلاد مجيد. الامتنان والحب والاتحاد والأسرة جوهر عيد الميلاد. نشكركم جميعًا على كل الحب والنور الذي أرسلتموه لنا".
 
وفي وقت سابق نشر نجل بيليه صورة له على إنستغرام وهو يمسك بيد نجم كرة القدم مع تعليق "أبي قوتي معك".
 
كما نشرت كيلي ناسيمنتو على إنستغرام في وقتٍ متأخر الجمعة صورة لبيليه وهي تعانقه على سريره في المستشفى لا يظهر فيها سوى نصف وجهه وهو يخضع لأجهزة التنفس. وكتبت "ليلة أخرى معًا. ما زلنا هنا في الكفاح وفي الإيمان".
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