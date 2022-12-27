رونالدو يتلقى سيارةً فاخرةً من حبيبته جورجينا رودريغيز كهدية في عيد الميلاد... هذه قيمتها!

قدمت عارضة الأزياء الأرجنتينية جورجينا رودريغيز سيارة "رولز رويس" فاخرة لحبيبها لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بمناسبة عيد الميلاد.
ونشر رونالدو عبر حسابه على إنستغرام، ستوري أعرب فيها عن شكره لشريكته جورجينا، إلى جانب صورة أظهرت سيارة "رولز رويس" الفاخرة يلفها شريط هدية.
وبدورها، نشرت جورجينا مقطع فيديو على إنستغرام ظهر فيه رونالدو وهو يخرج مع أبنائه من أجل الاطلاع على الهدية التي حظيت بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل
" البريطانية، بَلغَ سعر السيارة ما يزيد عن ربع مليون جنيه إسترليني، أي ما يُساوي نحو 300 ألف دولار أميركي.