منوعات
27 كانون الأول 2022 - 08:12
Back

بعد تدفق مياه الأمطار إلى المدينة الأثرية... إخلاء السياح من البتراء (فيديو)

الأمطار الغزيرة في الأردن تتسبب بإخلاء السياح من مدينة البتراء الأثرية. Lebanon, news ,lbci ,أخبار موقع أثري., الأحوال الجوية, السيول, الأمطار الغزيرة, الأردن, مدينة أثرية, السياح, إجلاء,البتراء,الأمطار الغزيرة في الأردن تتسبب بإخلاء السياح من مدينة البتراء الأثرية.
episodes
بعد تدفق مياه الأمطار إلى المدينة الأثرية... إخلاء السياح من البتراء (فيديو)
Lebanon News

نشرت صفحة قناة "المملكة" الأردنية مقطع فيديو على إنستغرام يظهر عمليات إجلاء سياح من مدينة البتراء الأثرية، وذلك بسبب الأمطار الغزيرة الّتي شهدتها الأردن في الأيام الأخيرة.

 
وبحسب المعلومات، فقد واظبت كوادر السلطة على إخلاء السياح والمواطنين من المنطقة السياحية في البتراء، ومنعت دخولهم إلى الموقع بسبب المياه الّتي أدت إلى جريان السيول والأودية وارتفاع منسوب المياه في العديد من المناطق.
الإعلان
 
ويظهر في مقطع الفيديو تدفق المياه بغزارة من الجبال المحيطة لتتحول إلى سيل أغرق الموقع الأثري.
 
وبدورهم، فقد انتقد ناشطون أردنيون فتح الموقع الأثري في البتراء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك رغم تحذير هيئة الأرصاد ومديرية الأمن العام بسقوط أمطار غزيرة.
الإعلان
إقرأ أيضاً