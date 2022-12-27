بعد تدفق مياه الأمطار إلى المدينة الأثرية... إخلاء السياح من البتراء (فيديو)

نشرت صفحة قناة "المملكة" الأردنية مقطع فيديو على إنستغرام يظهر عمليات إجلاء سياح من مدينة البتراء الأثرية، وذلك بسبب الأمطار الغزيرة الّتي شهدتها الأردن في الأيام الأخيرة.

وبحسب المعلومات، فقد واظبت كوادر السلطة على إخلاء السياح والمواطنين من المنطقة السياحية في البتراء، ومنعت دخولهم إلى الموقع بسبب المياه الّتي أدت إلى جريان السيول والأودية وارتفاع منسوب المياه في العديد من المناطق.

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ويظهر في مقطع الفيديو تدفق المياه بغزارة من الجبال المحيطة لتتحول إلى سيل أغرق الموقع الأثري.

وبدورهم، فقد انتقد ناشطون أردنيون فتح الموقع الأثري في البتراء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك رغم تحذير هيئة الأرصاد ومديرية الأمن العام بسقوط أمطار غزيرة.