بحسب علماء النفس... هذه أهم 3 عادات صباحية تزيد من السعادة والإنتاجية

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أظهرت أبحاث عديدة أن اتباع روتين صباحي صحّي قبل البدء بالعمل يقلل من التوتر ويعزز مستويات الطاقة لديكم ويحسن من إنتاجيتكم.تعرّفوا في ما يلي إلى أهم 3 عادات صباحية موصى بها من قبل علماء النفس.اعتبرت عالمة النفس جيسيكا جاكسون أن وضع قائمة المهام اليومية أو التحقق من رسائل البريد الإلكتروني بعد دقائق من الاستيقاظ ينقل عقلكم مباشرةً إلى حالة التوتر.فبدلاً من ذلك ، توصي جاكسون ببدء يومكم بتأملٍ بسيط لتحديد "هدف اليوم"، أي أخذ بضع دقائق للجلوس بصمت، واختيار كلمة واحدة أو جملة كعنوان ليومكم.ومن جهتها، قالت أخصائية علم النفس في دنفر، ديبي سورنسن، إن الإبتعاد عن الإنترنت في الصباح يعتبر أفضل طريقة لإعادة تشغيل الدماغ وإنعاش تركيزكم.وبدلاً من استخدام الهاتف فور الاستيقاظ، توصي سورنسن ببدء النهار بنشاطاتٍ بسيطةٍ لا تحتاج إلى الإنترنت كالقراءة أو الكتابة.وفي السياق عينه، قالت عالمة النفس لاورا بيندرغراس، إن المرح يعدّ جزءاً مهماً جدًا من مرحلة التحضير ليومٍ نشيطٍ. لذلك، من الضروري العثور على التفاصيل الصغيرة التي تجعلكم تبتسمون وتضحكون لزيادة مستويات "هرمون السعادة" وجعل بداية يومكم إيجابية.