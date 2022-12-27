منوعات
27 كانون الأول 2022 - 09:18
Back

بحسب علماء النفس... هذه أهم 3 عادات صباحية تزيد من السعادة والإنتاجية

إليكم أهم 3 عادات صباحية تزيد من السعادة والإنتاجية Lebanon, news ,lbci ,أخبار عادات صباحية, علم النفس, إنتاجية,سعادة,إليكم أهم 3 عادات صباحية تزيد من السعادة والإنتاجية
episodes
بحسب علماء النفس... هذه أهم 3 عادات صباحية تزيد من السعادة والإنتاجية
Lebanon News
أظهرت أبحاث عديدة أن اتباع روتين صباحي صحّي قبل البدء بالعمل يقلل من التوتر ويعزز مستويات الطاقة لديكم ويحسن من إنتاجيتكم.

تعرّفوا في ما يلي إلى أهم 3 عادات صباحية موصى بها من قبل علماء النفس.

- حدّدوا هدفاً ليومكم 
اعتبرت عالمة النفس جيسيكا جاكسون أن وضع قائمة المهام اليومية أو التحقق من رسائل البريد الإلكتروني بعد دقائق من الاستيقاظ ينقل عقلكم مباشرةً إلى حالة التوتر. 
الإعلان

فبدلاً من ذلك ، توصي جاكسون ببدء يومكم بتأملٍ بسيط لتحديد "هدف اليوم"، أي أخذ بضع دقائق للجلوس بصمت، واختيار كلمة واحدة أو جملة كعنوان ليومكم.

- ابتعدوا عن الانترنت
ومن جهتها، قالت أخصائية علم النفس في دنفر، ديبي سورنسن، إن الإبتعاد عن الإنترنت في الصباح يعتبر أفضل طريقة لإعادة تشغيل الدماغ وإنعاش تركيزكم. 
وبدلاً من استخدام الهاتف فور الاستيقاظ، توصي سورنسن ببدء النهار بنشاطاتٍ بسيطةٍ لا تحتاج إلى الإنترنت كالقراءة أو الكتابة.

- اجعلوا صباحكم "ممتعًا"
وفي السياق عينه، قالت عالمة النفس لاورا بيندرغراس، إن المرح يعدّ جزءاً مهماً جدًا من مرحلة التحضير ليومٍ نشيطٍ. لذلك، من الضروري العثور على التفاصيل الصغيرة التي تجعلكم تبتسمون وتضحكون لزيادة مستويات "هرمون السعادة" وجعل بداية يومكم إيجابية.
الإعلان
إقرأ أيضاً