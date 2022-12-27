لتخطي مأساة الحرب... نساء في كييف يلجأن إلى اليوغا (صور)

تلجأ مجموعة من النساء في أوكرانيا إلى صالة لممارسة اليوغا في الطبقة الأرضية لمبنى سكني في كييف انقطع عنه التيار الكهربائي، بهدف المشاركة في جلسة مسائية رُتّبت للتكيّف مع الوضع الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا.

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وترتدي النساء سترات سميكة وجوارب صوفية تحت الملابس المخصصة لليوغا، وذلك بسبب انقطاع الكهرباء وعدم توفر وسائل للتدفئة إثر استهداف القوات الروسية البنية التحتية الخاصة بالطاقة.

وتؤدي المدربة غالينا تكاتشوك، 54 عاما، تمارين تنفّس سريعة تسمى "كابالاباتي" تهدف إلى جعل المشاركات يشعرن سريعاً بالدفء.

وتعتبر تكاتشوك أنّ اليوغا توفّر متنفّساً للنساء عقب الأزمات التي تواجهها أوكرانيا منذ نحو عقد، بحسب وكالو فرانس برس.

وبدأت تكاتشوك بممارسة هذه الرياضة عام 2013، في خضم حركة احتجاجية مؤيدة لأوروبا شهدتها كييف. وانتهى ما سُمي بـ"ثورة الكرامة" في أوائل عام 2014 برحيل الرئيس الموالي لموسكو فيكتور يانوكوفيتش إلى روسيا، ثم عزله من الحكم.

وتشير تكاتشوك إلى أنّ "عدداً كبيراً من الأشخاص بدأوا يرتادون المكان منذ الجلسة التدريبية الأولى بعد معاودة فتح الصالة خلال الحرب الروسية"، مضيفةً "لم أكن أتوقع هذا الإقبال الكبير".

وبسبب الانقطاع المتكرر لشبكة الإنترنت في الحي حيث تقع الصالة، يعجز الزبائن مرات كثيرة عن التسجيل مسبقاً في الجلسات، مما يجعل من غير الممكن تقدير عدد الحاضرين المرتقبين.

إلا أنّ تكاتشوك ترى أنّ هذا الأمر لا يثير قلقاً كبيراً، وتفضّل التركيز على راحة الذين سيحضرون، وتقول: "عموماً، اليوغا مفيدة للصحة الذهنية والجسدية... وليس فقط خلال الحرب. لكن حالياً، أصبحت هذه الحاجة ضرورية أكثر".