دراسة تؤكد... النساء أكثر تعاطفًا من الرجال

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أكدت دراسة أجراها باحثون من جامعة كامبريدج في المملكة المتحدة أن النساء في جميع أنحاء العالم أكثر تعاطفًا من الرجال. ويعتبر التعاطف صفة مهمة لأنه يحكم الطريقة التي يتفاعل بها الناس اجتماعيًا، ويؤثر على طريقة تطور علاقاتهم الشخصية.وفي التفاصيل، فقد أجرى الباحثون الأختبار في 36 دولة حول العالم وعبر 8 لغات، في مراحل عمرية مختلفة تتراوح بين 16 و70 عامًا.وقد وجدت الدراسة أن النساء يحظين بدرجات من التعاطف المعرفي بشكل أعلى بكثير من الرجال. ففي 21 دولة، كانت درجات النساء والرجال متشابهة، لكن لم يكن هناك أي دولة يتفوق فيها الرجال على النساء في درجة التعاطف.والتعاطف المعرفي هو عندما يكون الشخص قادرًا فكريًا على فهم ما قد يفكر فيه أو يشعر به شخص آخر، وحتى يكون قادرًا على استخدام هذه المعرفة للتنبؤ بكيفية تصرف الشخص أو ردات أفعاله.