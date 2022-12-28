بعد "102 طفل و12 زوجة و568 حفيداً"... أوغندي يقرّر وقف الإنجاب بسبب تردّي الأوضاع الصحّية والاقتصادية

أوغندي يقرّر وقف الإنجاب بسبب تردّي الأوضاع الصحّية والاقتصادية

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LBCI News Lebanon

بعدما أصبح زوجاً لـ12 امرأة وأباً لـ102 طفل وجدّاً لـ568 حفيداً، قرّر المزارع الأوغندي موسى حصحية بالتوقف عن "تكبير عائلته" وإنجاب المزيد من الأطفال.

وبحسب صحيفة " ديلي ميل " البريطانية، فقد اتّخذ موسى حصحية هذا القرار بعد تردّي الأوضاع الاقتصادية في البلاد من جهة، وتردّي حالته الصحية من جهة أخرى. وقد كشف حصحية أنّ اثنتين من زوجاته غادرتا بسبب الضغوط التي نتجت عن الوضع المالي.

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وتعليقاً على قراره، قال حصحية: "مع مرور السنين، قلَّ دخلي بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، وأصبحت أسرتي أكبر وأكبر. تزوجت مراراً وتكراراً. فكيف لي أن أرضى بامرأة واحدة؟"، مع الأشارة إلى أنّ حصحية (67 عاماً) يعيش في لوساكا في أوغندا، حيث يعدّ تعدد الزوجات قانونياً. وتعليقاً على قراره، قال حصحية: "مع مرور السنين، قلَّ دخلي بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، وأصبحت أسرتي أكبر وأكبر. تزوجت مراراً وتكراراً. فكيف لي أن أرضى بامرأة واحدة؟"، مع الأشارة إلى أنّ حصحية (67 عاماً) يعيش في لوساكا في أوغندا، حيث يعدّ تعدد الزوجات قانونياً.

وأشار حصحية إلى أنّ جميع زوجاته يعشن في المنزل نفسه لكي يتمكن من مراقبتهنّ ومنعهن من الهروب مع رجال آخرين، كما يعيش حوالي ثلث أطفاله معه في مزرعته. وقد طلب من زوجاته الآن استخدام وسائل منع الحمل حتى يتمكن من شراء الطعام.

يشار إلى أنّ أصغر أولاد موسى يبلغ من العمر ستة أعوام، فيما يبلغ أكبرهم 51 عاماً.