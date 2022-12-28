ماذا حلّ بغرفة ميسي بعد انتهاء المونديال؟.. هكذا كرّمت جامعة قطر البطل الأرجنتيني!

بعد 10 أيام من حصوله على اللقب، أعلنت جامعة قطر تخصيص الغرفة التي أقام بها نجم المنتخب الأرجنتيني بطل العالم ليونيل ميسي أثناء فترة كأس العالم قطر 2022 لتصبح متحفاً مصغراً.
وقد كشفت جامعة قطر عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي عن صور لمقر إقامة المنتخب الأرجنتيني، لا سيّما لغرفة ميسي التي تتزيّن بصورته وبالعلمين الأرجنتيني والقطري وبالتواقيع للاعبي الفريق.
والجدير بالذّكر أنّ منتخب الأرجنتين نال بطولة كأس العالم قطر 2022 بعد مواجهة مثيرة ضد فرنسا قبل أن تحسم بركلات الترجيح ويرفع الأسطورة ميسي اللقب العالمي لأول مرة في تاريخه.