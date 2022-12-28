مع اقتراب ليلة رأس السنة... إليكم هذه الألعاب للاسمتاع بها برفقة العائلة والأصدقاء

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تعتبر ليلة رأس السنة من أجمل المناسبات التي تجمعنا بالعائلة والأصدقاء. وإذا كنتم تخططون للسهر في المنزل، إليكم هذه الألعاب البسيطة وغير المكلفة للعبها في هذه الأمسية مع الأشخاص المفضلين لديكم.- لعبة الورق أو الشدّة: هي من الألعاب التى تساعد على إضفاء روح من المرح بين المشاركين، وتعتبر من أشهر الألعاب ويمكن أن يلعبها الكبار والصغار. وتتميز لعبة الورق بتفرعها الى ألعاب عدّة، ما قد يساعدكم على اختيار الأفضل بالنسبة لكم.- حقيقة أم جرأة: لعبه حقيقة أم جرأة هي لعبة كلاسيكية جماعية، من الممكن أن تتعرضوا فيها الى الكثير من المواقف المحرجة، ولكن هذا ما يجعلها أكثر مرحاً وتسلية. اللعبة هي عبارة عن مجموعة من الناس يتناوبون في سؤال بعضهم البعض جملة "حقيقة أم جرأة" ثم يبدأ الشخص صاحب الدور في الاختيار، فإذا اختار الحقيقة يجب عليه أن يجيب على السؤال الذي سيطرحه أحد المشاركين عليه، اما إذا اختار الجرأة فسوف يتم تكليفه بمهمة معيّنة.- المونوبولي: هي من الألعاب المفضلة للكثير من الناس والتي تعتمد على التركيز والحظ في آن واحد. تقوم فكرتها على تنافس اللاعبين لمحاولة جمع ثروة تبعاً لقواعد معينة عن طريق بيع وشراء العقارات وتأجيرها أثناء تحرّك اللاعبين على اللوحة بالتوجيه من مكعب الزهر.- السلم والثعبان: تعتبر لعبة السلم والثعبان من الألعاب المفضلة لدى الكثيرين، وتساعد على تقوية التركيز والانتباه. قد تجعلكم هذه اللعبة تشعرون بالحنين الى الماضي وذكريات الطفولة الجميلة التي ستجعل سهرتكم مليئة بالذكريات والأخبار السعيدة.