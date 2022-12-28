لحظات طريفة تحبس الأنفاس... ابنة الـ4 سنوات علقت داخل آلة لبيع الألعاب (فيديو)

لحظات طريفة تحبس الأنفاس... ابنة الـ4 سنوات علقت داخل آلة لبيع الألعاب

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LBCI News Lebanon

في حادثة طريفة تحبس الأنفاس، علقت الطفلة الأسترالية، بوبي بيرسون، البالغة من العمر 4 سنوات داخل آلة لبيع الألعاب، بعدما حاولت سرقة دمية في معرض ترفيهي في كوينزلاند.

وبحسب صحيفة " ديلي ميل " البريطانية، فأفادت ميلاني بايك، والدة الطفلة أنّ بوبي حاولت سرقة دمية من الآلة بعدما تحدّتها شقيقتها سافانا (6 سنوات)، مشيرةً إلى أن ابنتها تسلّلت إلى فتحة في الصندوق الزجاجي، لكنّها فشلت في الخروج منها.

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وتظهر مقاطع فيديو انتشرت على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الطفلة عالقة بين الألعاب وهي تضرب بقوّة على الزجاج بعد أن فشلت من الخروج من داخل الآلة.

وأضافت ميلاني أنّ هذا الموقف جعلها تضحك كثيراً، فكانت تصوّر وتضحك، محاولةً كشف اللغز حتّى أخرجت ابنتها في النهاية من الآلة بمساعدة الموظفين.