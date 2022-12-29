ياباني يحقّق حلم طفولته... ويتحول إلى كلب "كولي" بمبلغ خيالي! (فيديو)

أنفق رجل ياباني مبلغاً خيالياً لتحقيق حلمه بأن يصبح كلباً.

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LBCI News Lebanon

أنفق رجل ياباني مبلغاً خيالياً لتحقيق حلمه بأن يصبح كلباً، وذلك في وقت سابق من هذا العام عندما كشف عن "زيّه الواقعي"، الّذي يتخطى ثمنه 12 ألف دولار، عبر قناته على يوتيوب.

وأوضح توكو لموقع "ديلي ميل" البريطاني سابقاً أنه "أراد أن يصبح حيواناً منذ أن كان طفلاً صغيراً".

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وبعد الإقدام على "تحوله" إلى كلب من سلالة "كولي"، أوضح توكو أنه لم يُخبر أصدقاءه لأنه قلق من أنهم سيعتقدون أنه "غريب الأطوار"، مُضيفاً "بدا أصدقائي وعائلتي مندهشين جدًا عندما علموا أنني أصبحت حيوانًا".

ومع ذلك، فقد اختار توكو، وهو "يوتيوبر" أن يبقي متابعيه على اطلاع دائم بسلوكياته الحيوانية، وإخفاء وجهه عن الأضواء لأنه يخشى ما قد يظنه أصدقاؤه.

وتُظهر مقاطع الفيديو على صفحته الرسمية أنه يتعلم أنشطة الكلاب، مثل طريقة تناول الطعام وأداء الحيل والمشي ولعب "الفريسبي" أو الصحن الطائر.

وعلى الرغم من قلق توكو حيال ما قد يفكّر فيه أصدقاؤه وزملاؤه بشأن اختيار أسلوب حياته، إلا أن هناك الكثير من الأشخاص الذين يدعمونه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلّق أحدهم على أحد مقاطع الفيديو: "أنا سعيد جدًا من أجلك! وإنه لأمر جيّد رؤيتك تحقق أحلامك".