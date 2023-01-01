من هم كبار الراحلين في 2022؟

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في 2022 رحلت الملكة إليزابيث الثانية وميخائيل غورباتشيف وجان لوك غودار وشينزو أبي وأسطورة كرة القدم بيليه والبابا الفخري بنديكتوس السادس عشر. في ما يأتي كبار الشخصيات التي توفيت على الصعيد العالمي:- 6: الممثل الأميركي سيدني بواتييه (94 عاما) أول أسود ينال جائزة أوسكار في 1964 عن دوره في فيلم "ليليز أوف ذي فيلد"- 15: مصمم الأزياء الإيطالي نينو شيروتي (91 عاما)- 20: المغنية البرازيلية السوداء إيلزا سواريش (91 عاما)- 20: مغني الروك الأميركي ميت لوف (74 عاما) مؤدي أغنية "بات آوت اوف هيل"- 23: مصمم الأزياء الفرنسي تييري موغلر (73 عاما)- 2: الممثلة الإيطالية مونيكا فيتي (90 عاما) ملهمة المخرج ميكالينجلو أنطونيوني- 6: المغنية الهندية والمنتجة في بوليوود لاتا مانغيشكار (92 عاما) الملقبة "عندليب الهند"- 10: لوك مونتانييه (89 عاما) الحائز نوبل الطب لاكتشافه فيروس الإيدز والذي أثارت مواقفه لاحقا جدلا في الأوساط العلمية.- 13: الممثل الأميركي وليام هورت (71 عاما) الحائز جائزة أوسكار عن دوره في "كيس أوف ذي سبايدر ومان"- 23: وزيرة الخارجية الأميركية السابقة بين 1997 و2001 مادلين أولبرايت (84 عاما)- 25: عازف الدرامز في فرقة "فو فايترز" الأميركية للروك البديل تايلور هوكينز(50 عاما)- 6: السياسي الروسي القومي المتشدد فلاديمير جيرينوفسكي (75 عاما).- 13: الممثل المسرحي الفرنسي ميشال بوكيه (96 عاما)- 30: العالمة الفرنسية مارت غوتييه (96 عاما) إحدى مكتشفات الصبغية الزائدة المسؤولة عن متلازمة داون (التثالث الصبغي21)- 11: الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة (51 عاما) العاملة في قناة الجزيرة خلال عملية عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة- 19: المؤلف الموسيقي اليوناني للأفلام السينمائية فانغليس (إيفانغيلوس باباثاناسيو، 79 عاما) ومن أعماله الموسيقى التصويرية فيلم "تشاريوتس اوف فاير"- 26: الممثل الأميركي راي لايوتا (67 عاما) بطل فيلم "غودفيلاز" للمخرج مارتن سكورسيزي- 26: مؤسس فرقة "ديبيش مود" الموسيقية البريطانية أندي فليتشر (60 عاما)- 14: الكاتب الإسرائيلي أفراهام يهوشوا (85 عاما) إحدى شخصيات اليسار الإسرائيلي والمناهض للاحتلال- 17: الممثل السينمائي والمسرحي الفرنسي الكبير جان-لوي ترانتينيان (91 عاما)- 2: المخرج البريطاني بيتر بروك (97 عاما) الذي أحدث ثورة في الأوساط المسرحية- 8: المتمرد الماركسي السابق ادوارد دوس سانتوس (79 عاما) الذي تولى رئاسة انغولا مدة 38 عاما واستغل لمنفعته الخاصة الثروة النفطية في البلاد- 8: رئيس وزراء اليابان المحافظ السابق شينزو آبي (67 عاما) الذي اغتيل خلال تجمع انتخابي- 31: زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري (71 عاما) الذي خلف أسامة بن لادن على رأس التنظيم وقتل في هجوم أميركي نُفذ بواسطة طائرة مسيرة في كابول- 5: مصمم الأزياء الراقية الياباني إيسيي مياكي (84 عاما)- 8: المغنية والممثلة الانكليزية-الأسترالية أوليفيا نيوتن جون (73 عاما) نجمة فيلم "غريس" إلى جانب جون ترافولتا- 11: مصممة الأزياء اليابانية هاناي موري (96 عاما)- 30: الزعيم السوفياتي السابق ميخائيل غورباتشيف (91 عاما) الذي ساهم عن غير قصد بانهيار الاتحاد السوفياتي- 2: المخرج المصري علي عبد الخالق (78 عاما)- 8: الملكة إليزابيث الثانية (96 عاما)- 13: المخرج الفرنسي-السويسري جان لوك غودار (91 عاما) أحد كبار وجوه "الموجة الجديدة" في السينما مع أفلام مثل "آ بو دو سوفل"- 14: الممثلة اليونانية إيريني باباس (93 عاما) بطلة "زوربا ذي غريك" و"ذي غانز أوف نافارون".- 15: الفنان الحسين الميلودي، (77 عاما) أحد الوجوه البارزة في فن الرسم المغربي المعاصر- 17: الممثلة الجزائرية فريدة صابونجي أحد الوجوه البارزة في المسرح والتلفزيون منذ خمسينيات القرن الماضي- 22: الممثل المصري هشام سليم (64 عاما) أحد الوجوه البارزة في المسرح والتلفزيون منذ خمسينيات القرن الماضي- 22: الروائية البريطانية هيلاري مانتل (70 عاما) حائزة جائزة بوكر مرتين- 24: عازف الساكسوفون الأميركي فاريل ساندرز (81 عاما) الذي يعد أحد كبار نجوم الجاز على الصعيد العالمي- 26: الداعية الإسلامي المصري الذي يحمل الجنسية القطرية يوسف القرضاوي- 4: اسطورة موسيقى الكانتري في الولايات المتحدة لوريتا لين (90 عاما)- 11: الممثلة الأميركية-البريطانية انجيلا لانسبري (96 عاما) التي عرفت خصوصا بدورها في مسلسل "موردِر شي روت"- 15: الممثل البريطاني روبي كولتراين (72 عاما) المعروف عالميا بدور "هاغريد" في أفلام هاري بوتر- 22: مؤسس شركة ريد بول للمشروبات المنشطة الملياردير النمسوي ديتريش ماتشيتس (78 عاما)- 25: الرسام الفرنسي المتخصص باللون الأسود بيار سولاج (102 سنة)- 28: رائد موسيقى الروك أند رول الأميركي جيري لي لويس (87 عاما)- 28: الروائي والمترجم المصري بهاء طاهر (87 عاما)- 9: اسطورة الموسيقى البرازيلية غال كوستا (77 عاما)- 5: مغني البوب والهيب هوب الأميركي آرون كارتر (34 عاما)- 20: هيبي دي بونافيني (93 عاما) الناطقة باسم "أمهات بلاسا دي مايو" اللواتي اعتصمن دونما كلل احتجاجا على النظام الديكتاتوري في الارجنتين للمطالبة بمعرفة مصير أبنائهن "المفقودين"- 22: المؤلف الموسيقي والمسرحي اللبناني روميو لحّود (92 عاما) أحد رواد المسرح الغنائي اللبناني- 22: المغني ومؤلف الأغاني الكوبي بابلو ميلانيس (79 عاما)- 25: الروائي والكاتب والناشر الألماني هانز ماغنوس إنزينسبرغر (93 عاما) مؤلف كتابي "ضريح" و "آه، أوروبا!"- 30: جيانغ زيمين (96 عاما) رئيس الصين بين العامين 1993 و2003 والأمين العام للحزب الشيوعي بين 1989 و2002. رافق تحول الصين إلى قوة اقتصادية عظمى على الصعيد العالمي.- 4: الكاتب الفرنسي دومينيك لابيير (91 عاما) الذي باع عشرات ملايين الكتب.- 4: نيك بوليتييري (91 عامًا) مدرب تنس أميركي سابق درب أبطالًا مثل أندريه أغاسي ومونيكا سيليش وماريا شارابوفا.- 11: المؤلف الموسيقي الأميركي أنجيلو بادالامنتي (85 عامًا) الذي كتب الموسيقى المخيفة لمسلسل ديفيد لينش التلفزيوني "توين بيكس".- 18: تيري هول (63 عامًا) رئيس فرقة "ذا سبيشالز" الموسقية البريطانية.- 29: لاعب كرة القدم البرازيلي الأسطوري بيليه (82 عاما)، صاحب الـ1281 هدفاً في المرمى.- 29: فيفيين ويستوود، مصممة الأزياء البريطانية المعروفة بابتكاراتها الجريئة.- 30: الصحافية الأميركية باربرا والترز، أول امرأة تقدم نشرة أخبار مسائية في الولايات المتحدة. توفيت عن عمر يناهز 93 عاماً.- 31: البابا الفخري بنديكتوس السادس عشر، توفي عن 95 عاماً، وكان أول بابا يستقيل منذ القرون الوسطى.