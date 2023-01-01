نمر ينقض على مدرّبه خلال عرض سيرك! (فيديو)

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تعرّض مروّض حيوانات مفترسة في إيطاليا لهجوم من قبل نمر خلال عرض سيرك عائلي في مقاطعة ليتشي الإيطالية مساء الخميس.وتُظهر اللقطات المروّعة اللحظة التي تسلل فيها نمر خلف إيفان أورفي، 31 عامًا، وانقض عليه، بينما كان المدرّب يعطي تعليمات لنمر ثانٍ أثناء عرض في سيرك مارينا أورفي في سوربو.وقد سحب النمر المدرّب الى الأرض من ساقه، ثمّ قفز على ظهره وعضّه.وتمّ نقل إيفان أورفي إلى مستشفى فيتو فزي في ليتشي مصابًا بجروح عميقة في الرقبة والساق والذراع، لكنّه ولحسن الحظ نجا من الإصابات التي كانت تهدد حياته، وخرج لاحقًا من المستشفى.وبعد هذه الحادثة، تمّ عزل النمر ليخضع للفحوصات البيطرية.ونشرت إدارة السيرك بياناً على فيسبوك، جاء فيه: "عالمنا مليء بالحب الشديد للحيوانات، كما يوضح إيفان نفسه للجمهور في عروضه". وتابع: "النمور حيوانات رائعة، ومعرفة كيفية ترويضها وتأسيس علاقة ثقة مع الإنسان هو فن ظل يحدث منذ مئات السنين ليس فقط في عالم السيرك".وأضاف البيان: "ومع ذلك، يمكن أن تقع الحوادث، والشجاعة التي أظهرها أولئك الذين يمارسون هذه المهنة مثل إيفان تستحق الثناء".وتابع المنشور: "إيفان، المدرب المحترف الموهوب للغاية، أصيب خلال العرض ولحسن الحظ أصيب بجروح طفيفة وحالته ليست مدعاة للقلق".وفي هذا الإطار، قالت المنظمة الدولية لحماية الحيوانات (OIPA) إن "الهجوم دليل على ضرورة تطبيق قانون وطني يحظر أعمال السيرك التي تشمل الحيوانات البرية".