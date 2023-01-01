سيدة دفعت طفلاً على سكة القطار... إليكم التفاصيل!

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تواجه امرأة من ولاية أوريغون تهماً عدة، بعدما قالت السلطات إنها دفعت طفلاً على سكة القطار في وقت سابق من هذا الأسبوع.ووفقًا لمكتب المدعي العام في مقاطعة مولتنوماه، فقد كانت أم وطفلها البالغ من العمر 3 سنوات ينتظران قطارًا في منصة Gateway Transit Center MAX في شمال شرق بورتلاند يوم الأربعاء، عندما قامت بريانا ليس وركمان، عمرها 32 عامًا، بدفع الطفل من المنصة وعلى مسارات القطار بدون استفزاز أو سبب.وذكرت التقارير أن كاميرات المراقبة وثّقت الحادث، وقد ظهر المارة وهم يقفزون من مقاعدهم.وقالت السلطات إن الطفل سقط على ووجهه أولاً على السكة الحديدية والصخور قبل أن يتم إنقاذه بسرعة. وبحسب ما ورد، فقد أصيب الطفل بصداع شديد وعلامة حمراء صغيرة على جبينه بعد الحادث.وقال مكتب المدعي العام في المقاطعة إنه تمّ تغريم وركمان بتهم تشمل الاعتداء والتدخل في وسائل النقل العام والسلوك غير المنضبط وتعريض شخص آخر للخطر بشكل متهور.