اليابان تحفزّ العائلات على مغادرة طوكيو مقابل هذا المبلغ الضخم!

تقدم الحكومة اليابانية مليون ين ياباني أو 7500 دولار أميركي لكل طفل من الأسر الّتي تنتقل من طوكيو.

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LBCI News Lebanon

تقدم الحكومة اليابانية مليون ين ياباني أو 7500 دولار أميركي لكل طفل من الأسر الّتي تنتقل من طوكيو، في محاولة لتخفيض الكثافة السكانية في المدن.

ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام اليابانية، سيتم تقديم الحافز ابتداءاً من شهر نيسان كجزء من حملة رسمية لبث الحياة في البلدات والقرى المتدهورة.

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وعلى الرغم من انخفاض عدد سكان طوكيو لأول مرة في العام الماضي، يعتقد صانعو السياسة أنه ينبغي بذل المزيد من الجهد لخفض الكثافة السكانية في المدينة وتشجيع الناس على بدء حياة جديدة في أجزاء "غير عصرية" من البلاد تقلص عدد السكان فيها مثل أوساكا ومدن كبيرة أخرى.

وسيتم تقديم المبلغ، الذي يأتي بالإضافة إلى ما يصل إلى 3 ملايين ين متوفرة بالفعل في الدعم المالي، للعائلات التي تعيش في 23 حزاماَ "أساسيًا" في طوكيو ومقاطعات مجاورة في سايتاما وتشيبا وكاناغاوا.

وانضمت 1300 بلدية تقريباً إلى المخطط، على أمل الاستفادة من تحول في المواقف العامة تجاه نوعية الحياة التي اكتسبت زخمًا أثناء الوباء، عندما اكتشف المزيد من العمال فوائد العمل عن بعد.

ومع ذلك، فإن العائلات التي تأمل في الحصول على المبالغ المذكورة قبل العودة إلى العاصمة ستصاب بخيبة أمل لأنه يجب أن يعيشوا في منازلهم الجديدة لمدة خمس سنوات على الأقل ويجب أن يكون أحد أفراد الأسرة يخطط لفتح مشروع تجاري جديد. كما سيتعين على أولئك الذين يغادرون قبل مرور خمس سنوات إعادة النقود.

وتأمل الحكومة اليابانية في انتقال عشرة آلاف شخص من طوكيو إلى المناطق الريفية بحلول عام 2027.