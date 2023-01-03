نيكول الحجل تُرزق بطفلها في رأس السنة... وهكذا زفت الخبر! (صورة)

رُزقت الإعلامية والزميلة نيكول الحجل بطفلها من زوجها نادر حداد.

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LBCI News Lebanon

رُزقت الإعلامية والزميلة نيكول الحجل بطفلها من زوجها نادر حداد، وزفت الخبر عبر حسابها الرسمي على إنستغرام.

ونشرت نيكول الحجل صورةً على إنستغرام ظهرت فيها مُحتضنةً طفلها في غرفة نومه في المنزل.

وعلّقت على المنشور قائلةً: "نحن في المنزل بصحة جيدة وسعداء أكثر من أي وقت مضى، بعد رحلة "سلسة" للغاية بفضل الدكتور علي خليل وفريق المركز الطبي في الجامعة الأميركية في بيروت".

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وعايدت الإعلامية نيكول الحجل متابعيها في المنشور على موقع التواصل إنستغرام، وكتبت: "سنة جديدة سعيدة من طفلي الصغير، زوجي نادر حداد وأنا".

مبروك للزميلة نيكول الحجل من أسرة موقع LBCI الإلكتروني!