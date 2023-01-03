بعد وفاة "الأسطورة"... فيفا يطالب جميع الدول باطلاق إسم "بيليه" على أحد ملاعبها

أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السويسري جاني إنفانتينو أنه سيطلب من جميع دول العالم تسمية ملعب بإسم أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه بعد وفاته الخميس في مستشفى في ساو باولو بعد صراع طويل مع مرض السرطان عن عمر 82 عاما.

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وقد وصل إنفانتينو الى مدينة سانتوس في البرازيل للقيام بواجب التعزية للاعب الذي يُعتبر على نطاق واسع الأعظم على الإطلاق في تاريخ اللعبة.

وكان إنفانتينو من بين أول من القوا التحية أمام النعش المفتوح لبيليه والذي تم عرضه في منتصف الملعب في ملعب فيلا بلميرو الى جانب رؤساء اتحادات كرة القدم في أميركا الجنوبية والاتحاد البرازيلي للعبة.

وقال إنفانتينو للصحافيين: "نحن هنا بحزن شديد، بيليه أبدي. إنه رمز عالمي لكرة القدم".

كان فيفا قد رفع أعلام دول العالم الجمعة خارج مقره الرئيسي في زوريخ تكريما لبيليه علما بان الاتحاد الدولي كان اختار بيليه أعظم لاعب في القرن العشرين.