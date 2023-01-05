بعد جهود إنقاذ استمرت 4 أيام... السلطات الفيتنامية تعلن وفاة طفل سقط في حفرة عميقة

أعلنت السلطات الفيتنامية الأربعاء وفاة طفل فيتنامي في سنّ العاشرة سقط في حفرة بعمق 35 متراً في موقع بناء جسر في جنوب فيتنام، وذلك بعد جهود إنقاذ استمرت أربعة أيام.

وقد عمل عناصر إغاثة في مقاطعة دونغ ثاب عند دلتا نهر ميكونغ، على فصل أنبوب من الخرسانة المسلحة عن الحفرة، في محاولة لسحب الطفل المحاصر "تاي لي هاو نام".

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وكان "تاي لي هاو نام" يبحث على ما يبدو عن خردة السبت حين سقط في أنبوب من الخرسانة لا يتخطى عرضه 25 سنتيمتراً ويشكل أحد دعامات بناء جسر جديد في مقاطعة دونغ ثاب.

وقال نائب رئيس اللجنة الشعبية لمقاطعة دونغ ثاب دوان تان بو إن الفتى "بقي عالقاً في حفرة ضيقة وعميقة للغاية... مع إصابات متعددة وكمية غير كافية من الأكسجين لفترة طويلة".

ويحاول عناصر الإغاثة سحب الجثة في أسرع وقت ممكن لدفنها، لكنّ بو أقرّ بأن المهمة "شاقة للغاية".

وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد حاول عناصر الإنقاذ حفر الأرض وتليينها في محاولة لسحب الدعامة إلى الأعلى من أجل إنقاذ الطفل. كما حاولوا إزالة الوحل والمياه لتقليص الضغط حول الدعامة الخرسانية، إلا أن جهودهم التي استمرت أياماً عدة لم تؤت ثمارها المرجوة.