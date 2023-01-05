تخريب عشرات القبور المسيحية بالقرب من القدس القديمة تعود إلى القرن الـ19

أعلن المطران حسام نعوم، رئيس الاساقفة الانغليكاني في القدس والشرق الاوسط، الاربعاء إنه "فزع" إثر انتهاك حرمة وتخريب عشرات القبور المسيحية على أطراف البلدة القديمة للقدس.

وبدت قطع من الصلبان وشواهد قبور حجرية مكسورة وملقاة على الارض في المقبرة البروتستانتية على جبل صهيون او جبل النبي داود، في القدس الشرقية المحتلة حيث يعتقد المسيحيون أن يسوع احتفل بالعشاء الأخير.

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وبدورها، قالت الشرطة الإسرائيلية إنها فتحت تحقيقا إثر "تشويه عدد كبير من شواهد القبور في مقبرة البروتستانت".

وقالت أبرشية القدس الأسقفية في بيان "إن الأضرار اكتُشفت يوم الثلاثاء في حين أظهرت لقطات كاميرا أمنية تعود إلى الأول من كانون الثاني رجلين أو شابين يخربان الموقع بينما يرتديان زي اليهود المتدينين".

من جهته أكد المطران حسام نعوم للصحافيين في المقبرة "اكتشفنا أنه تم تكسير أكثر من 30 شاهدة قبر وبعض من الصور المحفورة وتكسير بعض الصلبان الموجودة على القبور".

وأضاف "نتمنى أن تأخذ السلطات الاسرائيلية المسؤولية باعتقال من قام بهذا العمل الجبان حتى لا يتكرر ... هذه ليست المرة الاولى التي يحدث فيها هذا التخريب فقد حدث قبل تسع سنوات تقريبا... إذا لم يعالج بالشكل الصحيح سيتكرر مرة ثانية".

ودعت وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى محاكمة الجناة وكتبت على تويتر أن "هذا العمل غير الأخلاقي إهانة للدين".

ويُذكر أن المقبرة أقيمت في منتصف القرن التاسع عشر ودفن فيها وفق نعوم "أشخاص ذوو أهمية كبيرة ساهموا في تاريخ القدس وفي حياة الناس هنا".