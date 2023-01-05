سياح يرصدون مشهداً نادراً لأنثى حوت تلد في أعماق البحار (فيديو)

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شهد عدد من السياح مشهدًا نادرًا لأنثى حوت رمادي تلد في عمق البحر بالقرب من دانا بوينت بكاليفورنيا.ورُصدت عملية الولادة في مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر في البداية قلق السيّاح على أنثى الحوت التي يبلغ طولها 10.6 أمتار بعد رؤية الدم في الماء واعتقادهم أنها مصابة، ليظهر في ما بعد بأنها تلد.كما أظهر الفيديو الأم والطفل يتمايلان حول وتحت القارب الذي يبلغ طوله 7.3 أمتار، ليخترقا سطح الماء.وبدوره، قال قبطان القارب، جاري بريجهاوس، إن الحالة المزاجية تحولت إلى احتفال عندما أدرك الجميع أنهم يشاهدوا ولادة الحوت.يذكر أنه من غير المألوف أن تلد الحيتان الرمادية خلال رحلتها الشتوية بالقرب من ألاسكا، ونادرًا ما يتم تصويرها.