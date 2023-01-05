في مزاد رأس السنة... بيع سمكة تونة مقابل 273 ألف دولار في طوكيو (فيديو)

بيعت سمكة تونة بأكثر من 270 ألف دولار الخميس في مزاد طوكيو التقليدي لمناسبة العام الجديد، أي ما يقرب من ضعف سعر السمكة الأغلى ثمناً العام الماضي.

ودفع مطعم "أونوديرا" للسوشي الحائز على نجمة ميشلان، وتاجر الجملة الياباني "يامايوكي"، 36.04 مليون ين، أي 273 ألف دولار، مقابل سمكة تونة زرقاء الزعانف تزن 212 كيلوغراماً وتم اصطيادها من سواحل مقاطعة أوموري في شمال اليابان، في المزاد الذي أقيم في سوق تويوسو للأسماك في طوكيو.

الإعلان

وقال كبير الطهاة في مطعم "أونوديرا" أكيفومي ساكاغامي للصحافيين بعد المزاد إن السمكة المباعة "تتمتع بكل صفات التونة الجيدة".

وكان وصل سعر التونة الأغلى في مزاد العام الماضي إلى 16.88 مليون ين فقط، وهو ما عزاه مراقبون إلى الطلب الضعيف مع اجتياح موجة من كوفيد اليابان في أوائل عام 2022.

ويشكل أول مزاد خلال العام في سوق تويوسو للأسماك تقليدا هاما في اليابان يستقطب سنويا أعدادا كبيرة من باعة الجملة في قطاع الأسماك وأصحاب المطاعم.

وقد هيمن كيوشي كيمورا الذي يلقب نفسه "ملك التونة"، لسنوات طويلة على هذا الحدث الرمزي الذي يمنح الفائز فيه مقداراً كبيراً من الدعاية. ودفع صاحب المطاعم هذا مبلغاً قياسياً بلغ 3.1 مليون دولار في عام 2019.

لكن كيمورا انكفأ في السنوات الأخيرة، في ما عزاه إلى تأثير الجائحة.