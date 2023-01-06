كولومبيا... اول دولة في أميركا اللاتينية تسمُي ملعبا على اسم بيليه

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أصبحت كولومبيا أول دولة في أميركا اللاتينية تلاقي طلب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جاني إنفانتينو بتسمية أحد الملاعب على اسم اسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه الذي توفي الأسبوع الماضي بعد صراع طويل مع مرض السرطان.وقال إنفانتينو مطلع الأسبوع الحالي إن فيفا سيطلب من جميع الدول الاعضاء تسمية أحد الملاعب لديها على اسم الأيقونة البرازيلية الذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه أعظم لاعب كرة قدم على الإطلاق.وفي وقت متأخر مساء الأربعاء، أعلن حاكم مقاطعة ميتا الجنوبية في كولومبيا، خوان غييرمو زولواغا، على موقع تويتر أن ملعبًا في مدينة فيلافيسينسيو "سيطلق عليه اسم بيلو هوريزونتي -ري بيليه (الملك بيليه)".وقال زولواغا "يجب أن تعرف الأجيال القادمة من كان رمز كرة القدم العالمي".وكان الملعب الذي يتسع لـ 15000 والذي تم افتتاحه في عام 1958 يُطلق عليه سابقًا اسم بيلو هوريزونتي، وهو ما يعني "الأفق الجميلة" باللغة الإسبانية.ويعتمد الملعب نادي يانيروس الكولومبي من الدرجة الثانية.توفي بيليه في 29 كانون الاول/ديسمبر عن عمر ناهز 82 عامًا بعد معركة طويلة مع سرطان القولون. ودفن الثلاثاء في سانتوس، المدينة التي لعب فيها معظم مسيرته الكروية وصنع مجده.وسبقت الرأس الأخضر نظيرتها كولومبيا الى تسمية ملعب باسم بيليه، عقب اعلان رئيس وزرائها خوسيه أوليسيس كوريا إي سيلفا في وقت سابق الأربعاء إعادة تسمية الاستاد الوطني في العاصمة برايا.ويوجد في مدينة ماسيو الواقعة في شمال شرق البرازيل منذ عام 1979 ملعب يسمى "ري بيليه" على الرغم من أنه يُعرف باسم ترابيشاو.