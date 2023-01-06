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06 كانون الثاني 2023 - 05:37
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العمر مجرّد رقم... أميركية تحصل على شهادة الماجستير بعمر الـ89 عاماً!

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العمر مجرّد رقم... أميركية تحصل على شهادة الماجستير بعمر الـ89 عاماً!
Lebanon News
إضافةً إلى فرحة موسم الأعياد، احتفلت السيدة جوان دونوفان، البالغة من العمر 89 عاماً، بتخرّجها بدرجة الماجستير في الكتابة الإبداعية من جامعة جنوب نيو هامبشاير.

وفي التّفاصيل، فقالت دونوفان إنها تخرجت من المدرسة الثانوية بعمر 16 سنة، لكن عائلتها لم تكن ميسورة الحال اقتصادياً لإرسالها إلى الكلية. فلجأت إلى بعض الدورات التدريبية لكنّها ابتعدت عن عالم التعلّم بعد زواجها.
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وقد عادت دونوفان إلى المقاعد الدراسية للحصول على درجة الزمالة وتخرجت بدرجة البكالوريوس في سن 84. وقرّرت أن تتابع دراستها وحصلت على درجة الماجستير في الكتابة الإبداعية.

وقالت دونوفان تعليقاً على تجربتها: "كنت أخشى أن أجرب الدراسة في الجامعة. لكن اليوم أقول. حاولوا... وإن فشلتم حاولوا مرّة أخرى... واستمروا في المحاولة".
 
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