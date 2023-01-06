بعد رونالدو... جورجينا رودريغيز تتحدث العربية وترحّب بمشجعي نادي النصر: "هلا ومرحبا"

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جورجينا تتحدث بالعربية:



هلا ومرحبا 💛 pic.twitter.com/zplwZWe1A8 — Gorgeous (@gorgeous4ew) January 3, 2023

أطلّت حبيبة نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو وهي تتحدّث باللغة العربية في مقطع فيديو انتشر بشكلٍ واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وظهرت جورجينا رودريغيز وهي ترحّب بمشجعي نادي النصر في ملعب مرسول بارك بقولها باللغة العربية: "هلا ومرحبا".وهذه التحية باللغة العربية أشعلت حماس الجماهير السعودية في حفل نادي النصر لاستقبال نجمه العالمي رونالدو، الذي قال بدوره باللغة العربية: "أنا عالمي".وقد كشف النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، عن سعادته بالانتقال إلى نادي النصر السعودي، مضيفاً أنه يسعى لتحطيم الأرقام القياسية برفقة ناديه الجديد.