الأميرة ديانا الأكثر حضورًا في مذكرات الأمير هاري

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من محاربة شقيقه وشؤون حبه وعدم رغبته في زواج والده الثاني، انطلق الأمير هاري في مذكراته كاشفًا العديد من أسرار العائلة المالكة. ومع كل جزء من الحزن العميق إشارات متكررة إلى الأميرة ديانا.وعبّر الأمير هاري منذ بداية مذكراته عن إخلاصه لزوجته ميغان ماركل وولديه أرشي وليليبت ووالدته الأميرة ديانا التي تعتبر واحدة من أكبر شخصيات القصة بالرغم من غيابها.وتطرّق الأمير هاري الى تفاصيل عزاء والدته، واصفًا سيره بألم خلف نعشها وشعوره بعدم القدرة على البكاء في الأماكن العامة. وكشف في كتابه أنه لا يزال يحلم بعودتها قائلاً: "ربما ستظهر هذا الصباح".كما تحدث الأمير هاري عن مشاعر الرهبة التي شعر بها بعد أن أعلن والده الأمير تشارلز زواجه من كاميلا وحزنه الشديد لرؤية والده يتزوج بعد رحيل الأميرة ديانا.