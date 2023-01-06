عاصرت الحربين العالميتين... وفاة امرأة يُعتقد أنّها الأطول عمراً في الولايات المتحدة عن 115 عاماً

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تُوفيت السيدة الأميركية بيسي هندريكس التي يُعتقد أنها كانت الأطول عمراً في الولايات المتحدة عن عمر ناهز 115 عاماً في منشأة لرعاية المسنين في ليك سيتي.وفي تفاصيل حياتها، فوُلدت هندريكس في 7 تشرين الثاني عام 1907، واعتبرتها مجموعة أبحاث علم الشيخوخة، ومقرّها لوس أنجلوس، الشخص الأطول عمراً في الولايات المتحدة.وعاصرت هندريكس أحداثاً تاريخيةً مثل الحربين العالميتين والكساد الكبير والأنفلونزا الإسبانية وجائحة كوفيد-19.وتُظهر بيانات مجموعة أبحاث علم الشيخوخة أنّ وفاة هندريكس تجعل إدي شيكاريلي من ولاية كاليفورنيا أكبر أميركي على قيد الحياة. وسيصبح عمر شيكاريلي 115 عاماً في الخامس من شباط.