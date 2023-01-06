في محل حلويات بلجيكي... "كنز حقيقي" في كعكة عيد الغطاس بقيمة 500 يورو (فيديو)

تُعتبر "كعكة الملوك" من تقاليد الاحتفال بعيد الغطاس في دول عدة، وجرت العادة على أن تُخبأ فيها مفاجأة بلاستيكية على شكل ملك وملكة، يكون آكل القطعة التي تحويها الفائز المحظوظ.

لكنّ صاحب محل للحلويات في بروكسل ببلجيكا قرر هذه المرة تضمين بعض كعكاته كنزاً حقيقياً هو عبارة عن قطع ذهبية.

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ويعرض لوك دي فيردت بفخر أربع قطع دائرية صغيرة من الذهب عيار 18 قيراطاً عليها شعار محله للحلويات. وستوضع هذه القطع الصفراء، التي تبلغ قيمة الواحدة منها 500 يورو، الجمعة في أربع كعكات يختارها دي فيردت عشوائياً من بين الآلاف.

ويقول دي فيردت، البالغ من العمر 60 عاماً، إن "الزبائن يحبون الأمر، وهم سعداء جداً"، متوقعاً أن تؤدي مبادرته إلى "جذب بعض الزبائن الإضافيين".

وكما هي الحال في فرنسا ودول أخرى، يُقبل الناس بكثافة في بلجيكا على تقليد كعكة عيد الغطاس، ويصطفون طوابير لشرائها أمام محال الحلويات، وخصوصاً إذا كان الكنز المخبأ وسط اللوز المطحون الذي تُحشى به الكعكة مغرياً.