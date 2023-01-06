تضامناً مع مرضى السرطان... مغامرة تجديف "غير مسبوقة" في المحيط الهادئ (فيديو)

في خطوة تضامنية مع مرضى السرطان، انطلقت مجموعة من النساء ليل الأربعاء من البيرو على عوّامة سباحة في مغامرة تجذيف "غير مسبوقة" ترمي إلى قطع مسافة 8 آلاف كيلومتر تفصل بين ليما وجزيرة موريا في المحيط الهادئ.

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وتولّت الفرنسية ستيفاني جيير بارنيه تنظيم المشروع المسمّى "كاب أوبتيميست" والرامي إلى مساعدة الأطفال المصابين بالسرطان.

وسبق أن تحدّت المرأة البالغة 47 عاماً أربعة أنواع من السرطان. وأشارت إلى أنّ "المشروع يمتد على ثلاث سنوات وانطلق اليوم"، مضيفةً "سنجذف ليلاً ونهاراً للوصول في نهاية آذار إلى موريا". وأوضحت أنّ النساء اللواتي تراوح أعمارهنّ بين 22 و47 عاماً سيتناوبن على التجديف.

وستسعى النساء، وهنّ خمس فرنسيات وإسبانية واحدة، أربع بينهنّ بطلات في مجال الإنقاذ البحري، إلى قطع مسافة خمسة إلى ستة كيلومترات كل ساعة، برفقة قارب لمساعدتهنّ في حال احتجن لأي مساعدة.

ويهدف مشروع "كاب أوبتيميست" إلى جمع تبرعات لجمعية "هوب تيم أيست" التي توّفر دعماً عن طريق الرياضة للمرضى الذين يتعالجون من أمراض مزمنة أو في مرحلة التعافي منها.